Смертельне кіно. Найвідоміші трагедії на знімальному майданчику

Зйомки фільмів часто обертаються для акторів не тільки серйозними травмами. В історії кіно є приклади, коли деякі з них гинули внаслідок трагічної випадковості.

Поки весь світ обговорює трагедію, яка сталася на знімальному майданчику фільму "Іржа", де Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, Фокус вирішив зібрати історії з інших зйомок, на яких актори та члени знімальної команди отримали серйозні травми або загинули.

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"Чарівник країни Оз" (1939)

Акторка Маргарет Гемілтон зіграла в знаменитій кіноказці Злу відьму Заходу. Вона не тільки втілила на екрані один із найбільш пам'ятних злодійських образів, але й постраждала на зйомках. У сцені зі зникненням відьми вогонь, який унаслідок вибуху виривається з несправного потайного люка, обпік Гемілтон обличчя і руки. З опіками третього ступеня вона шість тижнів змушена була провести на лікуванні в лікарні, а потім і вдома, після чого повернулася до роботи. Відомо, що під час відновлення її відвідувала виконавиця ролі Дороті Джуді Гарленд.

Після лікування Маргарет відмовилася працювати з вогнем. Подавати до суду через події вона не стала.

"Я не буду подавати до суду, тому що знаю, як працює цей бізнес. Я повернуся до роботи за однієї умови — більше ніяких феєрверків", — говорила вона.

Зі свого боку, керівництво студії MGM вирізало з картини декілька сцен із Гемілтон, оскільки та грала настільки переконливо, що могла серйозно налякати маленьких глядачів.

[ + – ] Вибух через несправності потайного люка обпік Маргарет Гемілтон обличчя і руки

"Сутінкова зона" (1983)

На зйомках фільму "Сутінкова зона" загинули відразу троє акторів: 53-річний Віктор (Вік) Морроу і двоє дітей — Май-Ка Дінь Ле (7 років) і Рене Шин-І Чен (6 років).

Нещасний випадок стався під час нічних зйомок в окрузі Вентура, Каліфорнія, між Санта-Кларіта і Пиру. Морроу грав роль Білла Коннора, расиста, якого переносять в минуле і поміщають в різні ситуації, де він стає одним із тих, кого зневажав: євреєм, жертвою Голокосту, чорношкірим, котрий рятується від Ку-клукс-клану, в'єтнамським чоловіком, якого переслідують американські солдати.

Морроу, Ле та Чен знімали сцену з фільму про В'єтнам, в якій їхні персонажі намагаються втекти по воді з покинутого в'єтнамського села від вертольота армії США, котрий переслідує їх. Вертоліт завис на висоті приблизно 25 футів (7,6 метрів) над ними, коли піротехнічні вибухи пошкодили його хвостовий гвинт, через що він впав у воду, причому якраз у те місце, де знаходився Морроу з дітьми. Актор та один із малюків були обезголовлені гвинтом вертольота, друга дитина теж загинула.

Після трагедії режисери Джон Лендіс і Стівен Спілберг, а також пілот вертольота Дорсі Вінг постали перед судом. Унаслідок тривалих засідань з них зняли звинувачення в загрозі життю неповнолітніх і ненавмисному вбивстві. Батьки дітей-акторів також подали до суду, однак справу вирішили в досудовому порядку, виплативши компенсацію, сума яких не розголошується.

Діти Віка Морроу теж пред'явили позов, але погодилися взяти гроші та не доводити справу до розглядів.

Після того, що сталося Лендіс і Спілберг розсварилися і розірвали дружбу, а Голлівуд переглянув правила зйомок дітей у нічних сценах із великою кількістю спецефектів.

Кадри трагедії у фільм не увійшли, проте записи є в мережі. Сцени смерті актора та дітей були додані до забороненого у Великобританії мондо-фільму "Лики смерті".

Обережно, відео містить трагічні сцени.

[ + – ] Загибель Віка Морроу та двох дітей-акторів була зафіксована, але не потрапила в основний фільм

"Ворон" (1994)

У контексті з трагедією на знімальному майданчику "Раста" ("Іржа") дуже часто згадується вбивство сина Брюса Лі, 28-річного Брендона.

Знімати картину за мотивами графічного роману про сувору відплату Еріка Дрейвена, який повернувся з того світу, щоб покарати вбивць своєї дівчини, почали 1 лютого, в день народження Брендона, котрий готувався до весілля зі своєю коханою дівчиною Елізою. 30 березня вона зателефонувала коханому з Лос-Анджелеса і повідомила, що весільна каблучка вже готова, і це була їхня остання розмова.

Після півночі Лі знімався в сцені, де в нього стріляє головний антагоніст фільму Фанбой. Члени знімальної групи не звернули уваги на те, що в стовбурі револьвера залишилася заглушка, і дали його акторові Майклу Массі. Коли він натиснув на курок, заглушка вилетіла з пістолета і пробила Брендону живіт.

Від удару той почав осідати на підлогу, і колеги спочатку захопилися тим, як блискуче він вжився в роль, проте коли побачили кров на підлозі, зрозуміли, що це не гра.

Заглушка пробила акторові нутрощі та застрягла в хребті, викликавши сильну кровотечу. Лікарі доставили його в клініку Вілмінгтона, проте операція не змогла врятувати Лі життя, і 31 березня він помер о першій годині дня, не доживши до весілля 18 днів.

Массі, який стріляв у Брендона, був у такому шоці, що на цілий рік взагалі зник із поля зору. У висновку судмедексперти і слідчі єдиною причиною смерті Лі вказали "нещасний випадок".

Фільм було вирішено закінчити, задіявши дублера, якому за допомогою комп'ютерних технологій наклали обличчя Лі. Сцена вбивства була перезнята. 13 травня 1994 року картину вийшла на екрани з присвятою "Брендону й Елізі" та отримала шалений успіх, зробивши актора посмертно кумиром цілого покоління.

[ + – ] Після смерті Брендона Лі сцену вбивства перезняли

"Володар перснів. Дві фортеці" (2002)

У фільмі є епізод, де Арагорн, роль якого зіграв датсько-американський актор Вігго Мортерсен, щосили б'є ногою по шолому, і той відлітає далеко. В остаточний варіант картини увійшов п'ятий дубль цієї сцени, коли Вігго так сильно вдарив по шолому, що зламав два пальці ноги, тому гнів і біль вийшли реалістичніше нікуди.

Під час зйомок трилогії Мортерсен, який, до речі, всі трюки виконував сам, без дублерів, також втратив шматочок переднього зуба після того, як отримав удар мечем по обличчю.

Під час зйомок постраждав й Орландо Блум, який зламав ребро внаслідок падіння з коня.

[ + – ] Вігго Мортерсен дуже переконливо зіграв біль зламавши пальці ніг об шолом

"Зв'язковий" (2002)

"Зв'язковий" — художній фільм російського актора та режисера Сергія Бодрова-молодшого, зйомки якого стартували в липні 2002 року, проте так і не були закінчені.

Картина повинна була розповісти історію наркокур'єрки Катерини (Ганна Дубровська), котра володіє містичними здібностями. Її заарештували під час доставки наркотиків до Владикавказа. Загадковим чином зникаючи з в'язниці, вона блукає містом, знайомиться з Арменом (Олександр Мезенцев), режисером театру, який закохується в дівчину, а потім намагається її знайти. Слід приводить його до Ільяса, наркокур'єра, на якого працювала Катя. Той готовий допомогти знайти кохану Армена, але вимагає відповідної послуги. Далі події закручуються в неймовірний сюжет, повний небезпеки і пригод.

Але глядачам не судилося побачити нову роботу Бодрова-молодшого. 20 вересня знімальна група практично вся загинула внаслідок сходу льодовика Колка в Кармадонській ущелині. Усього лавина поховала під собою майже 130 осіб, з якої 23 — знімальна група. Тіло Сергія Бодрова-молодшого так і не знайшли, і фанати ще довго плекали надію, що він якимось дивом врятувався. Після трагедії робота над картиною була припинена.

Зазначимо, що, за сюжетом фільму, з головних героїв наприкінці в живих залишаються Катя та Армен. Так сталося, що саме вони й вижили, оскільки в день сходження лавини не повинні були брати участь в зйомках і знаходилися далеко від місця трагедії. Однак Дубровська довгий час вважалася в списках зниклих безвісти, оскільки була у Владикавказі в день трагедії, і полетіла вранці 20-го числа в Москву грати Дездемону в театрі імені Вахтангова.

[ + – ] Кадри зі зйомок фільму "Зв'язковий"

"Готика" (2003)

Геллі Беррі та Роберт Дауні-молодший разом знімалися в трилері Матьє Кассовітца "Готика". Беррі зіграла лікарку-психіатриню Міранду Грей, яка виявилася пацієнтом в її власній психіатричній лікарні, а Дауні-молодший зіграв роль одного з її колег. Персонаж Беррі веде власне розслідування протягом усього фільму, і в якийсь момент Дауні-молодший повинен був фізично стримувати її під час інтенсивної сцени допиту.

Він так звик до ролі, що неправильно зігнув руку Беррі, зламавши її.

[ + – ] Роберт Дауні-молодий зламав руку Геллі Беррі на зйомках фільму жахів "Готика"

"Він викрутив мені руку, і ми буквально почули, як вона хруснула", — згадувала пізніше акторка. Через травму зйомки призупинили на два місяці, поки рука Беррі не зажила.

Роберт Дауні-молодший вибачився, підкресливши, що це була безглузда випадковість, і він не збирався калічити партнерку.

"Готика" був першим фільмом, в якому Беррі отримала травму, але не останнім. Вона зламала два ребра під час зйомок бойовика "Джон Вік-3" у 2019 році та ще два інші ребра, працюючи над своїм інді-фільмом 2021 року "Удари", в якому дебютувала як режисерка.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці про вбивство Галини Гатчінс, з чоловіком якої незабаром після трагедії зустрівся Алек Болдвін.