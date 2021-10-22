Алек Болдвін убив українку-операторку та важко поранив режисера на зйомках вестерну (відео)

42-річна Галина Гатчінс народилася за Полярним колом, навчалася в Києві, через деякий час емігрувала до Великобританії

63-річний актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і важко поранив режисера Джоела Соузу. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Раст" у передмісті Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Про це повідомляє Deadline.

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Представник компанії, яка веде зйомки фільму, розповів, що інцидент стався під час зйомок сцени перестрілки. Яка зброя використовувалася — поки невідомо, але вона повинна була бути заряджена холостими патронами.

[ + – ] Місце події: знімальний майданчик вестерна "Раст"

Інсайдери вже повідомили, що Болдвін використовував гвинтівку. Але поки невідомо, були кулі справжніми, або порох, який використовується в холостих патронах для кіно, міг викинути якісь осколки.

42-річна операторка Галина Гатчінс була важко поранена. Її доставили санавіацією в лікарню, але вона померла від отриманих поранень. Важкі рани отримав і режисер фільму Джоел Соуза. Зараз він у критичному стані.

[ + – ] Загибла на зйомках операторка Галина Гатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Сам Болдвін коментарів не дає, але його бачили в шокованому стані біля офісу шерифа Санта-Фе.

Галина Гатчінс — родом із Києва, Україна. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Школу й інститут закінчила в Києві. Згодом Галина переїхала до Великобританії, де працювала над документальними фільмами. У США вона жила в Каліфорнії, отримала ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті і вважалася новою зіркою.

[ + – ] Загибла на зйомках українка Галина Гатчінс Фото: Instagram halynahutchins [ + – ] Убита Болдвіном українка Галина Гатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Раніше вона працювала над фільмом жахів "Дарлінг" і картиною "Дорогенька". Останнім роликом, який Галина розмістила у своєму Instagram, став короткий відеозапис зі зйомок "Расту": знімальна група направляється до місця зйомок верхом. Слова співчуття під цим роликом уже розмістили Двейн "Скеля" Джонсон, режисер Джеймс Каллен і актор Джозеф Рейтман.

[ + – ] Ролик зі зйомок фільму "Раст", розміщений Галиною Гатчінс

Нагадаємо, фільм "Раст" ("Іржа" — ред.) розповідає історію знаменитого злочинця Гарланда Раста. Коли за сюжетом його онука звинувачують у випадковому вбивстві та хочуть повісити, Раст відправляється в Канзас, щоб звільнити його з в'язниці. Дія вестерну відбувається в XIX столітті.

[ + – ] Знімальна група фільму "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

[ + – ] Знімальний майданчик фільму "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

Болдвін грає Раста та став продюсером картини. Крім нього, у фільмі знімаються Тревіс Фіммел, Дженсен Еклз і Френсіс Фішер.

Нагадаємо, найвідоміший випадок убивства на знімальному майданчику стався в 1993 році. Тоді під час зйомок фільму "Ворон" був убитий Брендон Лі, син Брюса Лі. У нього випадково вистрілили з неправильно зарядженого пістолета.