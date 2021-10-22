Алек Болдуин убил украинку-оператора и тяжело ранил режиссера на съемках вестерна (видео)

42-летняя Галина Хатчинс родилась за Полярным кругом, училась в Киеве, через некоторое время эмигрировала в Великобританию

63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуса. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Раст" в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает Deadline.

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Представитель компании, ведущей съемки фильма, рассказал, что инцидент произошел во время съемок сцены перестрелки. Какое оружие использовалось – пока неизвестно, но оно должно было быть заряжено холостыми патронами.

[ + – ] Место происшествия: съемочная площадка вестерна "Раст"

Инсайдеры уже сообщили, что Болдуин использовал винтовку. Но пока неизвестно, были пули настоящими, или порох, используемый в холостых патронах для кино, мог выбросить какие-то осколки.

42-летняя оператор Галина Хатчинс была тяжело ранена. Ее доставили санавиацией в больницу, но она скончалась от полученных ранений. Тяжелые раны получил и режиссер фильма Джоэл Соуса. Сейчас он в критическом состоянии.

[ + – ] Погибшая на съемках оператор Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Сам Болдуин комментариев не дает, но его видели в шокированном состоянии у офиса шерифа Санта-Фе.

Галина Хатчинс – родом из Киева, Украина. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Школу и институт закончила в Киеве. Со временем Галина переехала в Великобританию, где работала над документальными фильмами. В США она жила в Калифорнии, получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете, и считалась восходящей звездой.

[ + – ] Погибшая на съемках украинка Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins [ + – ] Убитая Болдуином украинка Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Ранее она работала над фильмом ужасов "Дарлинг" и картиной "Дорогуша". Последним роликом, который Галина разместила в своем Instagram, стала короткая видеозапись со съемок "Раста": съемочная группа направляется к месту съемок верхом. Слова соболезнования под этим роликом уже разместили Дуэйн "Скала" Джонсон, режиссер Джеймс Каллен и актер Джозеф Рейтман.

[ + – ] Ролик со съемок фильма "Раст", размещенный Галиной Хатчинс

Напомним, фильм "Раст" ("Ржавчина" – ред.) рассказывает историю знаменитого преступника Харланда Раста. Когда по сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и хотят повесить, Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

[ + – ] Съемочная группа фильма "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

[ + – ] Съемочная площадка фильма "Раст" Фото: Instagram halynahutchins

Болдуин играет Раста и стал продюсером картины. Кроме него в фильме снимаются Трэвис Фиммел, Дженсен Эклз и Фрэнсис Фишер.

Напомним, самый известный случай убийства на съемочной площадке произошел в 1993 году. Тогда во время съемок фильма "Ворон" был убит Брэндон Ли, сына Брюса Ли. В него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.