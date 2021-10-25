Алек Болдуин встретился с мужем убитой Галины Хатчинс

Актер был "безутешен" и уже оказал Мэтью Хатчинсу и его девятилетнему сыну "огромную поддержку"

63-летний актер и продюсер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу на съемках вестерна "Раст", встретился с вдовцом, мужем Галины, Мэтью Хатчинсом и его девятилетним сыном Андросом. Об этом пишет Daily Mail.

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Мэтью и Андрос прибыли в Санта-Фе, неподалеку от которого проходили съемки, из Калифорнии. Но, как стало известно, они уже выписались из гостиницы. Алек встретился с ними лично. До этого они общались по телефону и по видеосвязи.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Мэтью Хатчинс с сыном Андросом Фото: The Daily Mail

Инсайдеры сообщили, что Болдуин был совершенно безутешен. Он уже отменил все свои проекты и съемки вестерна "Раст" в том числе. Напомним, в этом проекте Алек исполнял роль бандита.

Он, и актер Дженсен Эклз, также занятый на съемках, уже перечислили крупные суммы денег в стипендиальных фонд Гильдии кинематографистов в память о Галине.

[ + – ] Алек Болдуин, Галина Хатчинс, Трэвис Фиммел и Дженсен Эклз на съемках вестерна "Раст" Фото: Instagram jensenackles

Международная гильдия кинематографистов провела в субботу ночное бдение при свечах в память о Галине Хатчинс в Альбукерке. Еще одно бдение запланировано на сегодня в Бербанке, Калифорния.

До сих пор неизвестно, что именно произошло на съемочной площадке вестерна, и почему оружие, заряженное холостыми патронами, выстрелило.

Впрочем, уже известно, что оружейник, специалист, который отвечает за состояние оружия на съемочной площадке, занятый на съемках фильма "Раст", не слишком внимательно относился к своим обязанностям.

Речь идет о 24-летней Ханне Гутьеррес-Рид. "Она была небрежна с оружием, иногда им беспечно размахивала, один раз дала его 11-летней актрисе, а один раз готовилась к съемкам не слишком безопасным способом", — рассказал источник СМИ. Также оказалось, что помощника режиссера Дэйва Холла, который также несет ответственность за оружие, уже критиковали за недобросовестное отношение к своим обязанностям во время съемок фильма "Тьма" в 2019 году.

[ + – ] Убитая оператор Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Напомним, Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэль Соуза был ранен на съемках вестерна "Раст" ("Ржавчина") 21 октября. Стрелял Алек Болдуин из винтовки, заряженной холостыми патронами.

Галина Хатчинс, до замужества – Андросович, родилась в Житомирской области в семье военных, выросла в Мурманске, училась в Киеве. Она была замужем за юристом Мэтью Хатчинсом и воспитывала девятилетнего сына.