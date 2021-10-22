Что мы знаем об украинке, которую застрелил Алек Болдуин

42-летняя Галина Хатчинс жила и училась в Киеве, воспитывала сына и была "восходящей звездой" Голливуда

На съемках вестерна "Раст" произошел инцидент: оружие, из которого известный актер Алек Болдуин должен был стрелять в одной из сцен, не сработало так как надо, и в итоге были ранены оператор и режиссер.

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Оператор Галина Хатчинс умерла в больнице Альбукерке, режиссер Джоэль Соуза сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сам Алек Болдуин в шоковом состоянии, а полиция выясняет, как произошло, что оружие, которое должно было стрелять холостыми, в итоге стало смертельным.

Фокус выяснил, что Галина – родом из Киева, но уже много лет жила за границей. Далее, все, что известно о той, кого сейчас таблоиды называют восходящей звездой Голливуда.

Детство и юность

Галина родилась в 1979 году, как она сама рассказывала, выросла за Полярным кругом в семье военного. "Я росла на советской военной базе, в окружении оленей и атомных подводных лодок", — рассказывала оператор. После семья вернулась в Киев. Здесь Галина училась в школе, позже окончила Киевский национальный университет, имеет степень магистра международной журналистики. Вскоре Галина переехала в Великобританию, где снимала документальные фильмы и "работала журналистом-расследователем по всей Европе".

Карьера в Голливуде

Вскоре Галина переехала в США и начала карьеру в Голливуде.

Она окончила курс Института Кинематографии в Лос-Анджелесе, получив образование оператора-постановщика, позже стала членом Гильдии международных кинематографистов.

[ + – ] Галина Хатчинс во время работы Фото: Instagram halynahutchins [ + – ] Галина Хатчинс во время работы Фото: Instagram halynahutchins

В 2018 году Галина попала в ТОП-8 женщин американской киноиндустрии по версии киностудии 21st Century Fox. В 2019-м издание American Cinematographer объявило ее победительницей в номинации "Восходящая звезда".

[ + – ] Галина Хатчинс и актриса Наташа Лионн Фото: Instagram halynahutchins

Галина была занята на съемках таких фильмов, как "Заклятый враг" с Джоном Манганьелло в главной роли, "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

Среди недавних работ Галины – "Слепой огонь", расовая драма о полицейском, написанная и снятая Майком Неллом с Брайаном Герати и Шэрон Лил в главных ролях.

Режиссер Адам Иджипт Мортимер, который работал с Хатчинс над детективным триллером 2020 года "Враг", рассказал, что Галина "была человеком, который был абсолютно предан искусству".

"Она была украинкой и обладала невероятной чувствительностью к европейскому искусству, поэтому, чем сложней становилось на съемочной площадке, тем сильней она хотела понять, как выйти за рамки и превратить это в шедевр. Когда я только ее встретил, то сразу понял, что она невероятная. Она собиралась стать гением. И она так настолько предана своему делу", — отметил Мортимер.

Семья и личная жизнь

Галина была замужем за юристом фирмы Kirkland & Ellis Мэтью Хатчинсом, в 2012 году у пары родился сын Андрос. Семья проживала в Венис-Бич, штат Калифорния.

[ + – ] Галина Хатчинс с сыном Андросом Фото: Instagram halynahutchins

"Галина так любила сына и с таким удовольствием наблюдала, как Андрос превращается в того красивого мальчика, каким он является сегодня", — написал один из друзей семьи в соцсетях.

[ + – ] Галина Хатчинс с мужем Мэтью Фото: Instagram halynahutchins

Судя по снимкам из соцсетей, Галина часто бывала в Киеве. В последнем посту, размещенном в Instgram, Галина показала, как съемочная группа едет верхом к месту проведения съемок на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мехико.

[ + – ] Ролик со съемок фильма "Раст", размещенный Галиной Хатчинс

Напомним, случаи подобные тому, что произошел на съемочной площадке вестерна "Раст", редки, но случаются. Самый известный подобный инцидент случился в 1993 году на съемках фильма "Ворон". Тогда погиб Брендан Ли, сын известного актера Брюса Ли. Пистолет из которого стреляли в Брендона, не был подготовлен должным образом, в актера попала настоящая пуля, вытолкнутая пиропатроном, и актер погиб.

А в 1984 году актер Джон-Эрик Хексум скончался, выстрелив себе в голову, имитируя, что играет в "русскую рулетку" на съемочной площадке телесериала "Прикрытие". В его случае бумажная вата, которой был укреплен порох в холостом патроне, вылетел с такой силой, что расколол актеру череп.