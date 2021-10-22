Що ми знаємо про українку, яку застрелив Алек Болдвін

42-річна Галина Гатчінс жила і навчалася в Києві, виховувала сина і була в Голлівуді "зіркою, що сходить".

На зйомках вестерну "Раст" стався інцидент: зброя, з якої відомий актор Алек Болдвін мав стріляти в одній зі сцен, не спрацювала так як треба, і в підсумку були поранені операторка і режисер.

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Операторка Галина Гатчінс померла в лікарні Альбукерке, режисер Джоель Соуза зараз знаходиться у важкому стані в реанімації. Сам Алек Болдвін у шоковому стані, а поліція з'ясовує, як сталося, що зброя, яка мала стріляти холостими, в результаті стала смертельною.

Фокус з'ясував, що Галина — родом з Києва, але вже багато років жила за кордоном. Далі, все, що відомо про ту, кого зараз таблоїди називають висхідною зіркою Голлівуду.

Дитинство і юність

Галина народилася у 1979 році, як вона сама розповідала, виросла за Полярним колом в родині військового. "Я росла на радянській військовій базі, в оточенні оленів і атомних підводних човнів", — розповідала операторка. Після сім'я повернулася до Києва. Тут Галина вчилася у школі, пізніше закінчила Київський національний університет, має ступінь магістра міжнародної журналістики. Незабаром Галина переїхала до Великобританії, де знімала документальні фільми і "працювала журналістом-розслідувачем по всій Європі".

Кар'єра в Голлівуді

Незабаром Галина переїхала в США і почала кар'єру в Голлівуді.

Вона закінчила курс Інституту кінематографії в Лос-Анджелесі, отримавши освіту оператора-постановника, пізніше стала членом Гільдії міжнародних кінематографістів.

[ + – ] Галина Гатчінс під час роботи Фото: Instagram halynahutchins [ + – ] Галина Гатчінс під час роботи Фото: Instagram halynahutchins

У 2018 році Галина потрапила у ТОП-8 жінок американської кіноіндустрії за версією кіностудії 21st Century Fox. У 2019-му видання American Cinematographer оголосило її переможницею в номінації "Висхідна зірка".

[ + – ] Галина Гатчінс і актриса Наташа Ліоні Фото: Instagram halynahutchins

Галина була зайнята на зйомках таких фільмів, як "Заклятий ворог" з Джоном Манганьєлло у головній ролі, "Макс Фіст" ("Archenemy") і фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').

Серед недавніх робіт Галини — "Сліпий вогонь", расова драма про поліцейського, написана і знята Майком Неллі з Брайаном Гераті і Шерон Ліл у головних ролях.

Режисер Адам Іджіпт Мортімер, який працював з Гатчінс над детективним трилером 2020 року "Ворог", розповів, що Галина "була людиною, яка була абсолютно відданою мистецтву".

"Вона була українкою і мала неймовірну чутливість до європейського мистецтва, тому, чим складніше ставало на знімальному майданчику, тим сильніше вона хотіла зрозуміти, як вийти за рамки і перетворити це в шедевр. Коли я тільки її зустрів, то відразу зрозумів, що вона неймовірна. Вона збиралася стати генієм. І вона так настільки віддана своїй справі", — зазначив Мортімер.

Сім'я і особисте життя

Галина була одружена з юристом фірми Kirkland & Ellis Метью Гатчінсом, у 2012 році у пари народився син Андрос. Сім'я проживала в Уеніс-Біч, штат Каліфорнія.

[ + – ] Галина Гатчінс з сином Андросом Фото: Instagram halynahutchins

"Галина так любила сина і з таким задоволенням спостерігала, як Андрос перетворюється в того красивого хлопчика, яким він є сьогодні", — написав один з друзів сім'ї у соцмережах.

[ + – ] Галина Гатчінс з чоловіком Метью Фото: Instagram halynahutchins

Судячи по знімках з соцмереж, Галина часто бувала в Києві. В останньому посту, розміщеному в Instgram, Галина показала, як знімальна група їде верхи до місця проведення зйомок на ранчо Бонанза-Крік у штаті Нью-Мехіко.

[ + – ] Ролик зі зйомок фільму "Раст", розміщений Галиною Гатчінс

Нагадаємо, випадки подібні до того, що стався на знімальному майданчику вестерну "Раст", рідкісні, але трапляються. Найвідоміший подібний інцидент трапився у 1993 році на зйомках фільму "Ворон". Тоді загинув Брендан Лі, син відомого актора Брюса Лі. Пістолет з якого стріляли у Брендона, не був підготовлений належним чином, в актора потрапила справжня куля, виштовхнута піропатроном, і актор загинув.

А у 1984 році актор Джон-Ерік Хексум помер, вистріливши собі в голову, імітуючи, що грає в "російську рулетку" на знімальному майданчику телесеріалу "Прикриття". У його випадку паперова вата, якою був укріплений порох в холостому патроні, вилетіла з такою силою, що розколола акторові череп.