"Було психологічно важко": зірка "Чорного ворона" вистрілив у колегу по знімальному майданчику

Патрони в зброю були несправжніми, але режисер все одно підійшов до Володимира Ращука і запитав, чи все у нього добре. Актор, який крім професійної діяльності захищає Україну на фронті, пояснив, що стало причиною такого вчинку.

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Актор Володимир Ращук під час зйомок фільму "Позивний Тамада" під час зйомок фільму рефлекторно вистрілив в артиста, який грав окупанта. Про це Ращук розповів у коментарі журналістам ТСН.

За словами актора, після фронту йому важко було перебудуватися на роботу на знімальному майданчику. У сценарії військової трагікомедії є епізод, де один із головних героїв вступає в перестрілку з російськими військовими та вбиває одного з окупантів. Під час зйомок Володимир Ращук, побачивши боковим зором фігуру у формі ЗС РФ, повернувся до неї й автоматично вистрілив.

"Під час зйомок я периферійним зором побачив цього орка і рефлекторно вистрілив. Звісно, це були несправжні патрони, але режисер зупинив зйомку, підійшов до мене перепитати, чи все ок. У такі моменти морально складно, але я обожнюю зніматися", — поділився з журналістами Ращук.

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Він додав, що під час зйомок зіткнувся ще з одним неприємним моментом: акторові, який на знімальний майданчик прийшов із передової, дивно бачити українців, які й досі не розуміють, що в країні йде повномасштабна війна. Володимир Ращук охарактеризував цих людей, як відірваних від реальності.

"Це дуже незвично, іноді болісно. Тому що іноді на проєктах бачиш тих, хто досі відірваний від реальності", — сказав він.

Зірка кінострічки "Чорний ворон" також порадив усім українцям на додаток до своєї основної професії опановувати військову справу.

Раніше Фокус повідомляв, що актор Алек Болдвін випадково застрелив українку-оператора Галину Хатчінс на зйомках фільму в США. Зірка Голлівуду, який грав роль бандита у фільмі, вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Алек Болдвін поранив Галину Гатчінс і режисера Джоела Соуза. Дорогою до лікарні українка померла від отриманого поранення.