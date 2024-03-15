"Душой с вами": Пугачева отреагировала на обстрел ВС РФ Кривого Рога (фото)

Примадонна оставила свой комментарий на странице в социальной сети Наталии Могилевской, которая стала свидетельницей трагедии. Правда сделала это Пугачева через несколько дней после обстрела города.

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Российская певица Алла Пугачева отреагировала на видео украинской исполнительницы Наталии Могилевской о ракетном обстреле Кривого Рога ВС РФ, который артистка видела своими глазами. Примадонна оставила комментарий поддержки под видео Могилевской, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ой, Наташа. Душой с вами. Ужас", — написала Пугачева.

Отметим, что комментарий российская артистка написала не в день публикации Натальей Могилевской видео с пострадавшего от обстрела города, а практически через двое суток после трагедии.

Алла Пугачева отреагировала на видео Наталии Могилевской, которая попала под ракетный обстрел в Кривом Роге Фото: Скриншот

Отметим, что украинская певица Наталья Могилевская попала под ракетный обстрел Кривого Рога, когда 12 марта проводила в городе свой концерт. Перед началом выступления раздался сигнал воздушной тревоги, а после — громкие взрывы.

"Мы в Кривом Роге, сейчас безумные взрывы. Мы не можем начать концерт. Я хочу передать всем поддержку, мы в коридоре", — сказала Могилевская, записывая видео.

Тогда артистка еще не знала, что ВС РФ атаковали ракетами жилые дома. Когда Могилевской сообщили эту информацию, она поехала на место ракетной атаки.

"Начались взрывы прямо во время концерта. Мы все там (в коридоре, — ред.) сидели, я вышла в прямой эфир. Закончилась тревога, начался концерт и прямо во время него мне сказали, что тут двое погибших. Я остановила концерт и приехала сюда. Возможно, людям нужна моя помощь. Возможно, какой-то сбор открыть для пострадавших. Я же на соседней улице была и тоже могла оказаться под тем прилетом", — сказала певица местным журналистам в комментарии.

Напомним, в начале марта мы писали о том, на что намекнула Алла Пугачева в новом посте. Артистка призвала своих подписчиков не унывать и пожелала им мира. Многие усмотрели в ее словах отсылку к Алексею Навальному.

А в ноябре 2023 года Алла Пугачева ответила хейтерам, назвав их рабами и холопами. Певица не стала подбирать выражения, сказав ненавистникам все, что думает о них.