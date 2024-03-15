"Душею з вами": Пугачова відреагувала на обстріл ЗС РФ Кривого Рогу (фото)

Примадонна залишила свій коментар на сторінці в соціальній мережі Наталії Могилевської, яка стала свідком трагедії. Щоправда, зробила це Пугачова через кілька днів після обстрілу міста.

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Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на відео української виконавиці Наталії Могилевської про ракетний обстріл Кривого Рогу ЗС РФ, який артистка бачила на власні очі. Примадонна залишила коментар підтримки під відео Могилевської, яке вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Ой, Наташо. Душею з вами. Жах", — написала Пугачова.

Зазначимо, що коментар російська артистка написала не в день публікації Наталею Могилевською відео з постраждалого від обстрілу міста, а практично через дві доби після трагедії.

Алла Пугачова відреагувала на відео Наталії Могилевської, яка потрапила під ракетний обстріл у Кривому Розі Фото: Скриншот

Зазначимо, що українська співачка Наталія Могилевська потрапила під ракетний обстріл Кривого Рогу, коли 12 березня проводила в місті свій концерт. Перед початком виступу пролунав сигнал повітряної тривоги, а після — гучні вибухи.

"Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі", — сказала Могилевська, записуючи відео.

Тоді артистка ще не знала, що ЗС РФ атакували ракетами житлові будинки. Коли Могилевській повідомили цю інформацію, вона поїхала на місце ракетної атаки.

"Почалися вибухи просто під час концерту. Ми всі там (у коридорі, — ред.) сиділи, я вийшла в прямий ефір. Закінчилася тривога, почався концерт і прямо під час нього мені сказали, що тут двоє загиблих. Я зупинила концерт і приїхала сюди. Можливо, людям потрібна моя допомога. Можливо, якийсь збір відкрити для постраждалих. Я ж на сусідній вулиці була і теж могла опинитися під тим прильотом", — сказала співачка місцевим журналістам у коментарі.

Нагадаємо, на початку березня ми писали про те, на що натякнула Алла Пугачова в новому пості. Артистка закликала своїх підписників не сумувати й побажала їм миру. Багато хто побачив у її словах відсилання до Олексія Навального.

А в листопаді 2023 року Алла Пугачова відповіла хейтерам, назвавши їх рабами та холопами. Співачка не стала добирати вирази, сказавши ненависникам усе, що думає про них.