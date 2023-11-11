"Ви ще про мене почуєте!": Алла Пугачова відповіла хейтерам, назвавши їх рабами і холопами

Співачка не стала добирати вирази, сказавши ненависникам усе, що думає про них.

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74-річна радянська і російська естрадна співачка Алла Пугачова, яка неодноразово зазнавала критики з боку співвітчизників за свою антивоєнну позицію, тривалий час не коментувала всі нападки на себе. Однак після того, як нещодавно Примадонна російської естради приїхала в РФ, їй знову довелося зіткнутися зі зловтіхою і новою хвилею хейту. Повернувшись на Кіпр, куди вона виїхала з Ізраїлю разом із сім'єю, Алла Пугачова опублікувала розгорнутий пост в Instagram, що робить дуже нечасто, і відповіла всім, хто ллє на неї бруд і демонструє ненависть.

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"Смішно і сумно спостерігати за купкою оскаженілих недолюдей, заздрісників і наклепників. Ви такі кумедні! До речі, саме вас я назвала рабами і холопами, народ же в такому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками і нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила і співала, жертвувала своїм здоров'ям й особистим життям. Не вийде це у вас, як би ви не старалися. Тож не витрачайте сили свої і кошти на марні спроби знищити мене або знецінити моє життя і творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить!", — пише артистка.

За її словами, вона зробила все, що мала зробити і давно не співає.

"І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові (після Чорнобиля — спасибі, хоч щось залишилося). І голос мій втомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття, попри хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують", — звертається вона зі сторінки.

Не оминула співачка увагою і тих, хто рахує її гроші. Вона підкреслила, що вони дісталися їй важкою працею:

"Так, я гарувала, я їх заробляла, на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свій зоряний час і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя".

Пугачова підкреслює, що головне багатство для неї — це свобода.

Фото: Instagram alla_orfey

"І я її в собі бережу, цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Живемо далі!", — резюмує виконавиця.

Наостанок вона згадала слова співака Ярослава Дронова, більш відомого як Shaman, який активно підтримує російську агресію і став рупором так званого російського патріотизму. За її словами, колись вона попросила сказати йому одну важливу фразу:

"І я її скажу, хоча мене ніхто й не просить: "Ви ще про мене почуєте!" Хочете ви цього чи ні, але життя показує, що я досі у ваших серцях".

Фото: Instagram alla_orfey

Авторка відключила коментарі під публікацією.

Після російського військового вторгнення в Україну Алла Пугачова разом із чоловіком, Максимом Галкіним, і дітьми Лізою та Гаррі виїхала до Ізраїлю. Коли ХАМАС влаштував криваву різанину 7 жовтня, вона деякий час залишалася там, а Галкін запевняв, що вони не планують нікуди їхати, хоча мають паспорти однієї з європейських країн. Пізніше стало відомо, що сім'я все ж переїхала на Кіпр, а шоумен переніс свій ізраїльський тур із листопада 2023 року на квітень 2024-го.

Раніше Фокус писав, що Філіп Кіркоров, колишній чоловік Алли Пугачової, підтримав її еміграцію до Ізраїлю.