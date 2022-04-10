З'явилися кадри маєтку Алли Пугачової і Максима Галкіна в Ізраїлі

Подружжя виїхало з Росії в перші дні повномасштабної війни.

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Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми мешкають наразі в Ізраїлі. У мережі з'явилися кадри їхнього розкішного маєтку.

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Повідомляється, що зіркове подружжя зняло шикарну триповерхову віллу з басейном у Кесарії, де живе брат Максима.

"Коли раніше пара відпочивала в Ізраїлі, вони знімали особняк із чотирнадцятьма спальнями та будиночком для прислуги. Ще б пак, адже пара звикла до комфорту у своєму підмосковному замку в селі Грязь", — зазначають російські ЗМІ.

Як відомо, Галкін, маючи ізраїльське коріння, планує отримати паспорт громадянина Ізраїлю, а разом з дружиною вони вже почали пошук відповідної школи для своїх дітей.

[ + – ] Маєток Пугачової і Галкіна в Ізраїлі [ + – ] Маєток Пугачової і Галкіна в Ізраїлі

Також біля маєтку стояв чорний лімузин. Ймовірно, він теж належить парі або вони орендували машину.

Як відомо, раніше російська примадонна, відпочиваючи в цьому районі, віддавала за оренду апартаментів близько мільйона рублів на місяць.

[ + – ] Максим Галкін з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми на прогулянці в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова одними з перших висловилися проти війни в Україні та покинули територію РФ. Зіркове подружжя разом з дітьми відправилося до Ізраїлю, де їх помітили на прогулянці.

Також Фокус писав про те, що український артист Андрій Данилко розповів, що Максим Галкін, різко висловивши свою позицію, втратив усі рекламні контракти і сидить в Ізраїлі без роботи. Проте нещодавно стало відомо, що російський шоумен запланував низку виступів на ізраїльській сцені вже як місцевий артист.