Появились кадры имения Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле
Супруги уехали из России в первые дни вторжения в Украину.
Мы . Мы из Украины
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Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми живут в Израиле. В сети появились фото их нового роскошного поместья.
Сообщается, что звездные супруги сняли шикарную трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии, где живет брат Максима.
"Если раньше пара отдыхала в Израиле, они снимали особняк с четырнадцатью спальнями и домом для прислуги. Еще бы, ведь пара привыкла к комфорту в своем подмосковном замке в селе Грязь", — отмечают российские СМИ.
Как известно, Галкин, имея израильские корни, планирует получить паспорт гражданина Израиля, а вместе с женой они уже приступили к поиску соответствующей школы для своих детей.
Около виллы стоял черный лимузин — вероятно, он тоже принадлежит звездной паре или они арендовали машину.
Ранее российская примадонна, отдыхая в этом районе, отдавала за аренду апартаментов около миллиона рублей в месяц.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева одними из первых высказались против войны в Украине и покинули территорию РФ. Звездные супруги вместе с детьми отправились в Израиль, где их заметили на прогулке.
Также Фокус писал о том, что украинский артист Андрей Данилко рассказал, что Максим Галкин, резко выразив свою позицию, потерял все рекламные контракты и сидит в Израиле без работы. Однако, недавно стало известно, что российский шоумен запланировал ряд выступлений на израильской сцене уже как местный артист.