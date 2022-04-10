Появились кадры имения Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле

Супруги уехали из России в первые дни вторжения в Украину.

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Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми живут в Израиле. В сети появились фото их нового роскошного поместья.

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Сообщается, что звездные супруги сняли шикарную трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии, где живет брат Максима.

"Если раньше пара отдыхала в Израиле, они снимали особняк с четырнадцатью спальнями и домом для прислуги. Еще бы, ведь пара привыкла к комфорту в своем подмосковном замке в селе Грязь", — отмечают российские СМИ.

Как известно, Галкин, имея израильские корни, планирует получить паспорт гражданина Израиля, а вместе с женой они уже приступили к поиску соответствующей школы для своих детей.

[ + – ] Вилла Пугачевой и Галкина в Израиле [ + – ] Вилла Пугачевой и Галкина в Израиле

Около виллы стоял черный лимузин — вероятно, он тоже принадлежит звездной паре или они арендовали машину.

Ранее российская примадонна, отдыхая в этом районе, отдавала за аренду апартаментов около миллиона рублей в месяц.

[ + – ] Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми на прогулке в Израиле Фото: НеМалахов

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева одними из первых высказались против войны в Украине и покинули территорию РФ. Звездные супруги вместе с детьми отправились в Израиль, где их заметили на прогулке.

Также Фокус писал о том, что украинский артист Андрей Данилко рассказал, что Максим Галкин, резко выразив свою позицию, потерял все рекламные контракты и сидит в Израиле без работы. Однако, недавно стало известно, что российский шоумен запланировал ряд выступлений на израильской сцене уже как местный артист.