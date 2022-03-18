В Израиле заметили Аллу Пугачеву и Максима Галкина на прогулке (фото)

Они вместе с детьми уехали практически сразу после начала военных действий в Украине.

Накануне папарацци заметили 72-летнюю российскую певицу Аллу Пугачеву и ее мужа, 45-летнего шоумена Максима Галкина на прогулке в Израиле. Об этом пишет телеграм-канал НеМалахов.

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Как известно, они вместе с детьми уехали из РФ практически сразу после начала российской военной агрессии на территории Украины.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Израиле Фото: НеМалахов

Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Для шоумена это первый официальный брак. В то время как Пугачева была раньше замужем несколько раз, в том числе за певцом Филиппом Киркоровым. У супругов подрастают двое детей — 8-летние близнецы Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин женаты более 10 лет

Напомним, 24 февраля 2022 года, в первый день войны РФ против Украины среди поддержавших Украину звезд были и Алла Пугачева и Максим Галкин. Они публично высказались против войны.

Также Фокус писал о комментарии украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) о ситуации вокруг антивоенных высказываний Максима Галкина. По словам Данилко, из-за этого ряд заказчиков разорвали с Галкиным рекламные контракты, поэтому он "сидит в Израиле без работы".