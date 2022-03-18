В Ізраїлі помітили Аллу Пугачову та Максима Галкіна на прогулянці (фото)

Вони разом із дітьми виїхали практично відразу після початку військових дій в Україні.

Напередодні папараці помітили 72-річну російську співачку Аллу Пугачову та її чоловіка, 45-річного шоумена Максима Галкіна на прогулянці в Ізраїлі. Про це пише телеграм-канал НеМалахов.

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Як відомо, вони разом з дітьми виїхали з РФ практично відразу після початку російської військової агресії на території України.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Зазначимо, що Алла Пугачова та Максим Галкін одружені з 2011 року. Для шоумена це перший офіційний шлюб. У той час як Пугачова була раніше заміжня кілька разів, зокрема за співаком Філіпом Кіркоровим. У подружжя підростають двоє дітей — 8-річні близнюки Ліза та Гаррі, народжені сурогатною матір'ю.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін одружені понад 10 років

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року, в перший день війни РФ проти України серед зірок, котрі підтримали Україну, були й Пугачова та Галкін. Вони публічно висловилася проти війни.

Також Фокус писав про коментар українського артиста Андрія Данилка (Вєрка Сердючка) щодо ситуації навколо антивоєнних висловлювань Максима Галкіна. За словами Данилка, через це низка замовників розірвали з Галкіним рекламні контракти, тому він наразі "сидить в Ізраїлі без роботи".