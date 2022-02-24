Не може бути виправдань! – Максим Галкін, Алла Пугачова й інші росіяни про війну

Низка представників російського шоубізнесу опублікувала в Instagram чорні фони замість фотографій.

Діяч російського шоу-бізнесу почав публікувати свою реакцію на початок російсько-української війни. Шоумен Максим Галкін, який неодноразово критикував путінський режим і дозволяв собі різкі висловлювання на адресу російської влади, замість фото опублікував чорне тло.

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"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" — написав він.

Фото: Скриншот

Серед тих, хто прокоментував його пост, – дочка Алли Пугачової, дружини шоумена та примадонни російської естради, Крістіна Орбакайте. Вона залишила емодзі у вигляді серця та складених у молитві рук.

Сама Пугачова поділилася своїм чорно-білим фото, залишивши в підписі теги #нівійні #мипротивійни.

Фото: Скриншот

Російський телеведучий, шоумен, сценарист та актор Олександр Гудков, який 24 лютого святкує свій день народження, також опублікував чорне тло в соцмережі і написав:

"Мені соромно, що я народився цього дня".

Фото: Скриншот

"Сьогодні розбудили мене о шостій ранку словами "Ксюша, почалася війна". Не на нашій землі — так. З нашими людьми — так. Всі мої прогнози — до єб*нів. Ми всі тепер замкнені в цій ситуації. Виходу немає. Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогоднішнього дня. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимісткою. Хоча всі, хто залишилися в Росії зараз — оптимісти. Песимісти все давно поїхали", — каже пост колишньої кандидатки на пост президента РФ і телеведучій Ксенії Собчак.

Фото: Скриншот

Трохи раніше вона писала дещо інше:

"Думаю, що Путін реально дуже довго хотів все вирішити за допомогою Мінських угод. Але в результаті за*бався чекати і вирішив усе це зробити у своїй манері(".

Фото: Скриншот

Фронтмен гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який підтримує українців, пише у Facebook:

"Ну що, все ще думаємо, що несемо мир і незалежність у Донбас? Чи просто напали на Україну?" — а в коментарях нагадав, що Гітлер у 1941 році казав, що йде рятувати народи Радянського Союзу від хунти комуністів.

Фото: Скриншот

"І були дурні, які повірили", — резюмував він.

Раніше відеозвернення опублікував Валерій Меладзе, який закликав зупинити війну, а телеведучий Юрій Дудь сказав, що він з Україною, хоч і є росіянином.