Не может быть оправданий! – Максим Галкин, Алла Пугачева и другие россияне о войне

Ряд представителей российского шоу-бизнеса опубликовали в Instagram черные фоны вместо фотографий.

Деятель российского шоу-бизнеса начали публиковать свою реакцию на начало российско-украинской войны. Шоумен Максим Галкин, который неоднократно критиковал путинский режим и позволял себе резкие высказывания в адрес российских властей, вместо фото опубликовал черный фон.

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"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!", – написал он.

Фото: Скриншот

Среди тех, кто прокомментировал его пост, – дочь Аллы Пугачевой, супруги шоумена и примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте. Она оставила эмодзи в виде сердечка и сложенных в молитве рук.

Сама Пугачева поделилась своим черно-белым фото, оставив в подписи тэги #нетвойне #мыпротиввойны.

Фото: Скриншот

Российский телеведущий, шоумен, сценарист и актер Александр гудков, который 24 февраля празднует свой день рождения, также опубликовал черный фон в соцсети и написал:

"Мне стыдно, что я родился в этот день".

Фото: Скриншот

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", – гласит пост бывшего кандидата на пост президента РФ и телеведущей Ксении Собчак.

Фото: Скриншот

Немногим ранее она писала несколько другое:

"Думаю, что Путин реально очень долго хотел все решить с помощью Минских соглашений. Но в итоге за*бался ждать и решил все это сделать в своей манере((".

Фото: Скриншот

Фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, поддерживающий украинцев, пишет в Facebook:

"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость в Донбасс? Или просто напали на Украину?", а в комментариях напомнил, что Гитлер в 1941 году говорил, что идет спасать народы Советского Союза от хунты коммунистов.

Фото: Скриншот

"И ведь были дурачки, которые поверили", – резюмировал он.

Ранее видеообращение опубликовал Валерий Меладзе, который призвал остановить войну, а телеведущий Юрий Дудь сказал, что он с Украиной, хотя и является россиянином.