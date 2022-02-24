Валерий Меладзе первым из российских артистов призвал остановить войну (видео)

Артист заявил, что "люди должны уметь договариваться".

56-летний российский артист Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом прекратить войну, которая началась 24 февраля с обстрела российской армией украинских городов. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram.

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"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он.

Днем ранее свою поддержку украинцам высказал известный российский блогер и ведущий Юрий Дудь. Характеризуя подписание Путиным указа о признали "ЛНР" и "ДНР", он сказал на своей странице в соцсети:

"Когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: "Пап, ну а ты-то тогда чего?" – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал". Он вспомнил слова одного из интервьюируемых, который на его вопрос : "Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?", ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины".

"Этот ответ очень близок к тому. Что сейчас испытываю я. Я вырос в России. Россия – моя Родина. И я с любовью и нежностью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей – моя максимальная поддержка в эти дни".

Тем временем российская армия продолжает обстрелы украинских городов. Уже известно о погибших среди гражданского населения. Среди первых жертв – несовершеннолетний ребенок в Чугуеве.