В Чугуеве в результате обстрела погиб ребенок
Все 15 жителей дома, где произошла трагедия, эвакуированы.
В результате обстрела в Чугуеве загорелся многоквартирный жилой дом, а также есть погибший и раненые, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, о пожаре в пятиэтажке в микрорайоне Авиатор стало известно в 08:23 утра. К месту происшествия выехали три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, скорая помощь и автолестница.
На момент прибытия пожарных уже горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом, а общая площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров.
В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.
Отметим, что микрорайон Авиатор находится рядом с аэродромом, который ранее стал объектом ракетного обстрела российской армии.
Ранее стало известно о гибели 39-летнего мирного жителя в Умани Черкасской области. Мужчина ехал на велосипеде в тот момент, как рядом с ним, практически в центре города, разорвался снаряд. Еще пятеро человек получили ранения и госпитализированы.
В связи с этим глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко объявил об эвакуации населения города.
Ранее о запуске эвакуационных поездов из городов Луганской и Донецкой области, а также из Одессы сообщила Укрзализныця.