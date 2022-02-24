В Чугуеве в результате обстрела погиб ребенок

Все 15 жителей дома, где произошла трагедия, эвакуированы.

В результате обстрела в Чугуеве загорелся многоквартирный жилой дом, а также есть погибший и раненые, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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По информации спасателей, о пожаре в пятиэтажке в микрорайоне Авиатор стало известно в 08:23 утра. К месту происшествия выехали три оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, скорая помощь и автолестница.

На момент прибытия пожарных уже горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом, а общая площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров.

[ + – ] Пожар возник в результате попадания снаряда в жилой дом Фото: ГСЧС

В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.

[ + – ] Огонь повредил третий и четвертый этажи пятиэтажки Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Отметим, что микрорайон Авиатор находится рядом с аэродромом, который ранее стал объектом ракетного обстрела российской армии.

[ + – ] Дом, в который попал снаряд, находится рядом с аэродромом Фото: Скриншот

Ранее стало известно о гибели 39-летнего мирного жителя в Умани Черкасской области. Мужчина ехал на велосипеде в тот момент, как рядом с ним, практически в центре города, разорвался снаряд. Еще пятеро человек получили ранения и госпитализированы.

В связи с этим глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко объявил об эвакуации населения города.

Ранее о запуске эвакуационных поездов из городов Луганской и Донецкой области, а также из Одессы сообщила Укрзализныця.