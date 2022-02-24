"Укрзализныця" объявила о формировании эвакуационных рейсов: поезда в Харьков остановлены

Дополнительные составы будут отправляться из Луганской и Донецкой областях, а также из Одессы.

"Укрзализныця" готова к масштабной эвакуации мирного населения из приграничных регионов после того, как Россия осуществила военное вторжение в Украину. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Эвакуационные рейсы планируют осуществить в четверг, 24 февраля, из нескольких населенных пунктов:

два поезда из Сватово и Рубежного (Луганская область) отправятся днем с центральных вокзалов;

два рейса из Краматорска (Донецкая область);

два поезда из Мариуполя (Донецкая область);

один эвакуационный состав из Константиновки (Донецкая область);

один поезд из Одессы.

Ради безопасности пассажиров "Укрзализныця" не раскрывает точное время отправки поездов с железнодорожных вокзалов и место их отправки.

"Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно прослушайте объявления на вокзалах ваших городов", — говорится в сообщении.

Компания также проинформировала, что на крупных железнодорожных вокзалах Украины ситуация под контролем. В Киеве паники среди пассажиров нет, а кассы работают в обычном режиме. Аналогичная ситуация в Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Измаиле, Мариуполе и других населенных пунктах.

"Укрзализныця" рекомендует пассажирам приобретать билеты в режиме онлайн.

[ + – ] Железнодорожные вокзалы Украины работают в обычном режиме

Помимо этого, "Укрзализныця" предупредила о временной отмене пассажирских рейсов в Харьков, который также подвергся атаке российских войск. Также были внесены изменения в график движения поездов на фоне вторжения армии РФ.

"№10 "Киев-Мариуполь" следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 "Киев-Новоалексеевка", №86/88 "Львов, Ковель-Новоалексеевка "следуют ст. Федоровка. №44 "Ивано-Франковск-Киев" остановлено по ст. Ирша. №112 "Киев-Авдеевка" остановлен по ст. Покровск. Поезда в Харьков временно остановлены", — информирует пресс-служба компании.

[ + – ] "Укрзализныця" отменила пассажирские поезда в Харьков

Еще в одном сообщении "Укрзализныця" заявила, что пассажирские поезда восточного направления продолжают движение, но на безопасной скорости.

"При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр. Просим следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци и за громкоговорителем на вокзалах", — добавили в "Укрзализныце".

Военная операция России против Украины началась утром 24 февраля с массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и военным аэродромам. Жители Днепра, Киева и Харькова в социальных сетях сообщали о серии взрывов и обстрелов, а также публиковали видео с последствиями атаки войск РФ.

Генштаб ВСУ проинформировал, что с начала военной операции украинская армия уничтожила пять российских самолетов и один вертолет. Подразделения Вооруженных сил также отбили попытку захвата прифронтового города Счастье в Луганской области.