"Украинские войска сбили 5 самолетов и вертолет российского агрессора", - Генштаб ВСУ

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ.

По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим!", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Ранее в Генштабе также объяснили, что сегодня 24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также объектах Вооруженных сил Украины. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика.

Напомним, ранее Генштаб опроверг информацию о высадке российского десанта в Одессе. По данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали подразделения украинской армии в зоне проведения ООС.