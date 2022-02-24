"Українські війська збили 5 літаків і гелікоптер російського агресора", — Генштаб ЗСУ

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ.

За інформацією командування Об'єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, в районі проведення ООС збито 5 літаків і гелікоптер агресора. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи у своїх позиціях. Противник зазнає втрат. Зберігайте спокій і вірте в українських захисників. Разом переможемо!" — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Раніше в Генштабі також пояснили, що сьогодні 24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по об'єктах Збройних сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону. Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника.

Нагадаємо, раніше Генштаб спростував інформацію про висадку російського десанту в Одесі. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували підрозділи української армії в зоні проведення ООС.