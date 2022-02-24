"Укрзалізниця" оголосила про формування евакуаційних рейсів: потяги до Харкова зупинено

Додаткові потяги відправлятимуть з Луганської та Донецької областей, а також з Одеси.

"Укрзалізниця" готова до масштабної евакуації мирного населення із прикордонних регіонів після того, як Росія здійснила військове вторгнення до України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Евакуаційні рейси планують здійснити у четвер, 24 лютого, із кількох населених пунктів:

два потяги зі Сватового та Рубіжного (Луганська область) вирушать удень із центральних вокзалів;

два рейси з Краматорська (Донецька область);

два поїзди з Маріуполя (Донецька область);

один евакуаційний склад із Костянтинівки (Донецька область);

один поїзд із Одеси.

Задля безпеки пасажирів "Укрзалізниця" не розкриває точний час відправлення поїздів із залізничних вокзалів та місце їх відправлення.

"Стежте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно прослухайте оголошення на вокзалах ваших міст", — йдеться у повідомленні.

Компанія також поінформувала, що на великих залізничних вокзалах України ситуація під контролем. У Києві паніки серед пасажирів немає, а каси працюють у звичайному режимі. Аналогічна ситуація у Харкові, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Ізмаїлі, Маріуполі та інших населених пунктах.

"Укрзалізниця" рекомендує пасажирам купувати квитки в режимі он-лайн.

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Крім цього, "Укрзалізниця" попередила про тимчасове скасування пасажирських рейсів до Харкова, який також зазнав атаки російських військ. Також було внесено зміни до графіка руху потягів на тлі вторгнення армії РФ.

"№10 "Київ-Маріуполь" слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 "Київ-Новоолексіївка", №86/88 "Львів, Ковель-Новоолексіївка" слідують до ст. Федорівка. №44 "Івано-Франківськ-Київ" зупинено по ст. Ірша.№112 "Київ-Авдіївка" зупинено по ст. Покровськ. Потяги до Харкова тимчасово зупинено", — інформує пресслужба компанії.

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Ще в одному повідомленні "Укрзалізниця" заявила, що пасажирські потяги східного напрямку продовжують рух, але на безпечній швидкості.

"При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями. Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро. Просимо стежити за офіційними повідомленнями в Telegram-каналі Укрзалізниці та за гучномовцем на вокзалах", — додали в "Укрзалізниці".

Воєнна операція Росії проти України розпочалася вранці 24 лютого з масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури та військових аеродромів. Жителі Дніпра, Києва та Харкова у соціальних мережах повідомляли про серію вибухів та обстрілів, а також публікували відео з наслідками атаки військ РФ.

Генштаб ЗСУ поінформував, що з початку військової операції українська армія знищила п'ять російських літаків та один гелікоптер. Підрозділи Збройних сил також відбили спробу захоплення прифронтового міста Щастя у Луганській області.