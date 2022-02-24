У Чугуєві внаслідок обстрілу загинула дитина
Усіх 15 мешканців будинку, де сталася трагедія, евакуйовано.
Внаслідок обстрілу в Чугуєві спалахнув багатоквартирний житловий будинок, а також є загиблий та поранені, повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, про пожежу у п'ятиповерхівці у мікрорайоні Авіатор стало відомо о 08:23 ранку. До місця події виїхали три оперативні відділення Служби порятунку на автоцистернах, швидка допомога та автодрабина.
На момент прибуття пожежників уже горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому, а загальна площа, охоплена вогнем, становить 100 квадратних метрів.
Внаслідок вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з будинку 15 його мешканців.
Зазначимо, що мікрорайон Авіатор знаходиться поряд із аеродромом, який раніше став об'єктом ракетного обстрілу російської армії.
Раніше стало відомо про загибель 39-річного мирного мешканця в Умані на Черкащині. Чоловік їхав велосипедом у той момент, як поряд з ним, практично в центрі міста, розірвався снаряд. Ще п'ятеро людей отримали поранення та госпіталізовані.
У зв’язку з цим голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко оголосив про евакуацію населення міста.
Раніше про запуск евакуаційних поїздів із міст Луганської та Донецької області, а також з Одеси повідомила Укрзалізниця.