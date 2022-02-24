Валерій Меладзе першим із російських артистів закликав зупинити війну (відео)

Артист заявив, що "люди мають уміти домовлятися".

56-річний російський артист Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом припинити війну, яка розпочалася 24 лютого з обстрілу російською армією українських міст. Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в Instagram.

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"Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбутися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить все на свої місця. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити військові дії й сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дана мова, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити", — заявив він.

Днем раніше свою підтримку українцям висловив відомий російський блогер та ведучий Юрій Дудь. Характеризуючи підписання Путіним указу про визнання "ЛНР" та "ДНР", він сказав на своїй сторінці в соцмережі:

"Коли мої діти підростуть, доберуться до цього клаптика історії, охреніють і запитають: "Тату, ну а ти тоді що?" — У мене буде письмовий доказ: цю владу я не вибирав, її імперський чад я не підтримував". Він згадав слова одного з тих, хто давав інтерв'ю, на його запитання: "Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?", відповів: "Жерсть. Трагедія. І почуття провини".

"Ця відповідь дуже близька до того, що зараз відчуваю я. Я виріс у Росії. Росія – моя Батьківщина. І я з любов'ю та ніжністю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, – моя максимальна підтримка увці дні".

Тим часом російська армія продовжує обстрілювати українські міста. Вже відомо про загиблих серед цивільного населення. Серед перших жертв – неповнолітня дитина в Чугуєві.