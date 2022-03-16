Галкін поплатився за підтримку України: сидить в Ізраїлі без роботи, — Данилко
У Росії розірвали рекламні контракти з шоуменом.
Російський гуморист і шоумен, чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін жорстко поплатився за підтримку України, яка постраждала від військової агресії РФ. Про це розповів український шоумен Андрій Данилко, пише "Главред".
За словами Данилка, гуморист потрапив до списку заборонених артистів у Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.
Рекламні контракти Галкіну також "не світять".
"Я розмовляв із Максимом Галкіним – вони планували (відпустку), тим більше їм відмовили в усіх рекламних контрактах. Він із сім'єю поїхав до Ізраїлю, і поки що особливої роботи немає", — заявив шоумен.
Проте Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. Критикам він каже, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.
Максим Галкін — один із перших російських представників шоу-бізнесу, який виступив проти вторгнення РФ в Україну. Його також підтримала Алла Пугачова.
Раніше в листопаді минулого року український Мінкульт вніс Максима Галкіна до "чорного списку" артистів, яким заборонено в'їзд до України.