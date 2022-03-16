Галкін поплатився за підтримку України: сидить в Ізраїлі без роботи, — Данилко

У Росії розірвали рекламні контракти з шоуменом.

Російський гуморист і шоумен, чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін жорстко поплатився за підтримку України, яка постраждала від військової агресії РФ. Про це розповів український шоумен Андрій Данилко, пише "Главред".

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За словами Данилка, гуморист потрапив до списку заборонених артистів у Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Рекламні контракти Галкіну також "не світять".

"Я розмовляв із Максимом Галкіним – вони планували (відпустку), тим більше їм відмовили в усіх рекламних контрактах. Він із сім'єю поїхав до Ізраїлю, і поки що особливої роботи немає", — заявив шоумен.

Проте Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. Критикам він каже, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

Максим Галкін — один із перших російських представників шоу-бізнесу, який виступив проти вторгнення РФ в Україну. Його також підтримала Алла Пугачова.

Раніше в листопаді минулого року український Мінкульт вніс Максима Галкіна до "чорного списку" артистів, яким заборонено в'їзд до України.