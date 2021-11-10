Внесення Максима Галкіна до "чорного списку" Мінкульту: з'явилися роз'яснення СБУ (документ)

Російський артист, за версією силовиків, провокував сепаратистські настрої та підтримував окупацію частини країни.

Служба безпеки України дала розгорнуту відповідь на те, чому російського гумориста Максима Галкіна внесли до "чорного списку" Мінкульту, через що йому тепер заборонена діяльність на території країни. Про це повідомив APnews.

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Як повідомили в силовому відомстві, причиною для внесення російського артиста до переліку осіб, яким забороняється діяльність в Україні, стали його дії на шкоду країні.

Галкін нібито провокував сепаратистські настрої, створював умови для порушення територіальної цілісності України та підтримував тимчасову окупацію частини країни Росією.

Конкретних прикладів цієї діяльності Галкіна в СБУ не навели.

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Як відомо, російський гуморист і телеведучий Максим Галкін 3 листопада опинився в "чорному списку" Мінкульту. Артистам з цього переліку забороняється діяльність в Україні та показ проєктів і фільмів з їхньою участю. Нещодавно список оновили та додала туди понад 30 російських діячів культури. Загалом у переліку понад 200 осіб.