Внесение Максима Галкина в "черный список" Минкульта: появились разъяснения СБУ (документ)

Российский артист, по версии силовиков, провоцировал сепаратистские настроения и поддерживал оккупацию части страны.

Служба безопасности Украины дала развернутый ответ на то, почему российского юмориста Максима Галкина внесли в "черный список" Минкульта, из-за чего ему теперь запрещена деятельность на территории страны. Об этом сообщил APnews.

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Как сообщили в силовом ведомстве, причиной для внесение российского артиста в перечень лиц, которым запрещается деятельность в Украине, стали его действия в ущерб стране.

Галкин якобы провоцировал сепаратистские настроения, создавал условия для нарушения территориальной целостности Украины и поддерживал временную оккупацию части страны Россией.

Конкретных примеров указанной деятельности Галкина в СБУ не привели.

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Как известно, российский юморист и телеведущий Максим Галкин 3 ноября оказался в "черном списке" Минкульта. Артистам из данного перечня запрещается деятельность в Украине и показ проектов и фильмов с их участием. Недавно список обновили и добавила туда более 30 российских деятелей культуры. Всего в перечне более 200 лиц.