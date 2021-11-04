Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта

Госкино запрещает показ фильмов и проектов, если в них фигурируют лица из "черного списка".

Российский юморист Максим Галкин попал в так называемый черный список Министерство культуры и информационной политики Украины. Таким образом, с 3 ноября пародист и телеведущий состоит в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

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Минкульт получил список от Службы безопасности Украины. Кроме Галкина накануне в новом перечне появились еще 32 российских актера, всего в списке 259 человек.

Составляя новые списки, ведомство выполняет требование закона о защите информационного телерадиопространства Украины.

Таким образом, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и показа тех фильмов, в которых фигурирует хоть кто-то из списка.

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Минкульт на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию. Список обновили 19 октября этого года. В пресс-службе отмечается, что он будет расширяться по мере поступления обращений СБУ в министерство.

Фокус писал, что "черный список" Министерства культуры Украины пополнили более 30 российских актеров. Опубликованы их имена и фамилии.

Отметим, что Минкульт внес по ошибке в свой список украинского актера, звезду сериала "Крепостная" Валентина Томусяка. Артист заверил, что не участвовал в съемках антиукраинского фильма и не был в РФ или ОРДЛО с начала войны на Донбассе.