Максим Галкін потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Держкіно забороняє показ фільмів та проєктів, якщо в них фігурують особи із "чорного списку".

Російський гуморист Максим Галкін потрапив до так званого чорного списку Міністерства культури та інформаційної політики України. Таким чином, з 3 листопада пародист та телеведучий перебуває в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомляється на сайті відомства.

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Мінкульт отримало перелік від Служби безпеки України. Окрім Галкіна, напередодні в новому переліку з'явилися ще 32 російські актори, усього в списку 259 осіб.

Складаючи нові списки, відомство виконує вимогу закону щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Таким чином, Держкіно відмовляє у видачі чи припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження та показу тих фільмів, у яких фігурує бодай хтось зі списку.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради України з питань телебачення та радіомовлення. Список поновили 19 жовтня цього року. У пресслужбі наголошується, що він розширюватиметься в міру надходження звернень СБУ до міністерства.

Фокус писав, що "чорний список" Міністерства культури України поповнили понад 30 російських акторів. Опубліковано їхні імена та прізвища.

Зазначимо, що Мінкульт помилково внесло у свій список українського актора, зірку серіалу "Кріпосна" Валентина Томусяка. Артист запевнив, що не брав участі в зйомках антиукраїнського фільму і не був у РФ чи ОРДЛО з початку війни на Донбасі.