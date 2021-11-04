"Під загрозою кар'єра та репутація": українського актора помилково внесли до "чорного списку" Мінкульту

Валентин Томусяк запевнив, що не брав участі в зйомках антиукраїнського фільму і не був у РФ чи на окупованих територіях з початку війни на Донбасі.

Український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк поскаржився на помилкове внесення до "чорного" списку Мінкульту України. Про це актор написав у своєму Facebook.

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3 листопада Валентин Томусяк дізнався, що його внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, за участь у зйомках російського пропагандистського фільму "Сонцепек".

Актор зазначив, що йому ніяково виправдовуватися після такої ситуації і заявив, що Мінкульт і СБУ допустили помилку при оновленні "чорного списку", оскільки він не брав участі в зйомках антиукраїнського фільму і з початку війни на Донбасі не був у Росії чи на окупованих територіях.

"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше і принесе мені особисті вибачення", — заявив Валентин Томусяк і позначив у своїй публікації Володимира Зеленського, Міністерство культури та СБУ.

[ + – ] Українського актора Валентина Томусяка внесли до "чорного списку" Мінкульту

На сайті Міністерства культури та інформаційної політики сказано, що українського актора Валентина Томусяка було додано до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни, ще 1 листопада 2021 року. Подання на оновлення списку надала СБУ.

[ + – ] Чорний список Мінкульту

Дружина актора Катерина Тишкевич заявила, що на тематичному сайті "Кінотеатр" Валентин Томусяк помилково з'явився в акторському складі пропагандистського фільму "Сонцепек". За її словами, вони одразу ж відписали адміністрації порталу про помилку і ті вилучили українського актора з цього списку.

Режисер з роботи з акторами Алла Самойленко, яка першою помітила інформацію про Валентина Томусяка на порталі "К", переглянула фільм "Сонцепек" та підтвердила, що українець не знімався в жодному епізоді.

[ + – ] Українського актора Валентина Томусяка внесли до "чорного списку" Мінкульту через фільм "Сонцепек"

Катерина Тишкевич також повідомила, що Валентина Томусяка помилково внесли до "чорного списку" Мінкульту через актора фільму "Сонцепек", який схожий на її чоловіка.

"А весь цей жах у нашій родині через актора, який дуже сумнівно, але схожий на мого чоловіка Валентина Томусяка. Але ж це не він!", — додала Тишкевич.

[ + – ] Російський фільм "Сонцепек"

Фільм "Сонцепек" — пропагандистська стрічка режисерів Максима Бріуса та Михайла Вассербаума, прем'єра якої відбулася в серпні 2021 року. Зйомки російського фільму відбувалися в окупованому Криму. Російська стрічка описує війну на Донбасі та намагається героїзувати найманців ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Раніше Фокус повідомляв, що Мінкульт оновило "чорний список" та заборонило в'їзд до України ще понад 30 російським акторам. Після нового подання СБУ в "чорному списку" налічується 258 прізвищ.

Також Фокус розповідав, що Мінкульт заборонило в'їзд до України російським акторам, які брали участь у фільмі "Крим".