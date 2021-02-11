Мінкульт заборонило в'їзд російським акторам з фільму "Крим" і ще 5 артистам

Усього в списку українського міністерства 171 російський діяч культури та мистецтва.

Міністерство культури та інформаційної політики України 9 і 11 лютого внесло до списку осіб, які загрожують національній безпеці, сім російських акторів.

Про це повідомляє сайт Мінкультури.

Зокрема, до переліку увійшли п'ять учасників групи "Хор Турецького": Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнецов. А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися в пропагандистському фільмі режисера Олексія Піманова "Крим".

Євгенія Лапова вже прокоментувала своє включення в чорний список Мінкульту. Як розповіла в коментарі "Зірці" акторка, це неприємна звістка означає, що вона не зможе побачити своїх рідних та близьких, які живуть в Україні.

"Звичайно, новина неприємна. Чесно кажучи, я вже про чорний список забула, думала, що все в минулому, пройшло стільки років. Уже більше шести років, коли ми почали знімати фільм, закінчили. Артисти не розуміють, за що їх карають, усе це дивно, безглуздо, мені здається, і, звичайно, неприємно", — заявила Лапова.

До речі, вищезгадані артисти також входять у список центру "Миротворець", оскільки свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму.

Усього станом на 11 лютого в списку українського міністерства 171 російський діяч культури та мистецтва.

Зазначимо, що раніше солістові білоруської групи "Пісняри" Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Марку Тишману і ще чотирьом росіянам також заборонили в'їзд в Україну.