Марку Тишману и еще четырем россиянам запретили въезд в Украину

Теперь в списке 164 человека.

Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список именами еще пяти российских артистов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"18 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", — сказано в сообщении.

Теперь в списке 164 человека.

Напомним, после трехлетнего запрета на въезд в Украину российский рэпер Баста заявил о большом концерте в Киеве. Выступления планируют проводить 25-26 июня 2021 года в Stereo Plaza. Стоимость билетов от 800 до 3200 гривен.

Отметим, запрет на въезд в Украину Басте был введен 9 сентября 2017 года на срок трех лет. В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что гражданин РФ Василий Вакуленко (рэпер Баста) исключен из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

В сообщении говорится, что решение принято автоматически, после того как СБУ решила, что Вакуленко больше не представляет угрозы национальной безопасности страны.