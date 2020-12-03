Российский рэпер Баста хочет приехать с концертами в Киев, но его могут не пустить, – СМИ

По данным СМИ, Баста будет находиться на контроле погранслужбы до октября 2021 года.

После трехлетнего запрета на въезд в Украину российский рэпер Баста заявил о большом концерте в Киеве. Выступления планируют проводить 25-26 июня 2021 года в Stereo Plaza. Стоимость билетов от 800 до 3200 гривен.

Однако, как сообщил источник Корреспондент.net в Госпогранслужбе, рэпер Баста не сможет въехать на территорию Украины до октября следующего года.

По данным издания, запрет на въезд истек в августе этого года, но рэпер остается на контроле погранслужбы и не сможет въехать в Украину до 1 октября 2021 года.

Отметим, запрет на въезд в Украину Басте был введен 9 сентября 2017 года на срок трех лет. В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что гражданин РФ Василий Вакуленко (рэпер Баста) исключен из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

В сообщении говорится, что решение принято автоматически, после того как СБУ решила, что Вакуленко больше не представляет угрозы национальной безопасности страны.