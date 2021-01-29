Марку Тишману і ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд до України

Наразі в списку 164 людини.

Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило чорний список іменами ще п'яти російських артистів. Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.

"18 січня 2021 в Міністерство культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України про включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тишмана", — сказано в повідомленні.

Наразі в списку 164 людини.

Нагадаємо: після трирічної заборони на в'їзд в Україну російський репер Баста заявив про великий концерт у Києві. Виступи планують проводити 25-26 червня 2021 року в Stereo Plaza. Вартість квитків від 800 до 3200 гривень.

Зазначимо, що заборона на в'їзд в Україну Басті була введена 9 вересня 2017 року на термін три роки. У вересні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що громадянина РФ Василя Вакуленка (репер Баста) виключено з переліку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України.

У повідомленні говориться, що рішення ухвалено автоматично, після того як СБУ вирішила, що Вакуленко більше не становить загрози національній безпеці країни.