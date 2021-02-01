Солисту "Песняров" запретили въезд в Украину

Пограничники установили, что Валерий Дайнеко был в оккупированном Крыму летом прошлого года.

Солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", — сказано в сообщении.

Во время общения с пограничниками он подтвердил факт въезда в Крым, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.

Пограничники запретили Дайнеко въезд в Украину на три года.

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Напомним, ранее Марку Тишману и еще четырем россиянам запретили въезд в Украину.

Кроме того, после трехлетнего запрета на въезд в Украину российский рэпер Баста заявил о большом концерте в Киеве. Выступления планируют проводить 25-26 июня 2021 года в Stereo Plaza. Стоимость билетов от 800 до 3200 гривен.

Отметим, запрет на въезд в Украину Басте был введен 9 сентября 2017 года на срок трех лет. В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что гражданин РФ Василий Вакуленко (рэпер Баста) исключен из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.