Солісту "Песняров" заборонили в'їзд в Україну

Прикордонники встановили, що Валерій Дайнеко був в окупованому Криму влітку минулого року.

Солістові білоруської групи "Песняры" Валерію Дайнеко заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", — йдеться в повідомленні.

Під час спілкування з прикордонниками він підтвердив факт в'їзду до Криму, куди, за його словами, потрапив літаком через закритий пункт пропуску Сімферополь.

Прикордонники заборонили Дайнеко в'їзд в Україну на три роки.

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Нагадаємо, раніше Марку Тишману та ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд в Україну.

Крім того, після трирічної заборони на в'їзд в Україну російський репер Баста заявив про великий концерт у Києві. Виступи планують проводити 25-26 червня 2021 року в Stereo Plaza. Вартість квитків від 800 до 3 200 гривень.

Зазначимо, заборона на в'їзд в Україну Басті ввели 9 вересня 2017 року терміном на три роки. У вересні 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що громадянина РФ Василь Вакуленко (репер Баста) виключено з переліку осіб, які представляють загрозу нацбезпеці України.