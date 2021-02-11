Минкульт запретил въезд российским актерам из фильма "Крым" и еще 5 артистам

Всего в списке украинского министерства значится 171 российский деятель культуры и искусства.

Министерство культуры и информационной политики Украины 9 и 11 февраля внесло в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров.

Об этом сообщает сайт Минкультуры.

В частности, в перечень вошли пять участников группы "Хор Турецкого": Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в пропагандистском фильме режиссера Алексея Пиманова "Крым".

Евгения Лапова уже прокомментировала свое включение в черный список Минкульта. Как рассказала в комментарии "Звезде" актриса, это неприятное известие означает, что она не сможет увидеть своих родных и близких, которые живут в Украине.

"Конечно, новость неприятная. Честно говоря, я уже про черный список забыла, думала, что все в прошлом, прошло столько лет. Уже более шести лет, когда мы начали снимать фильм, закончили. Артисты не понимают, за что их наказывают, все это странно, нелепо, мне кажется, и, конечно, неприятно", – заявила Лапова.

Кстати, вышеназванные артисты также входят в список центра "Миротворец", так как сознательно нарушили государственную границу Украины, отрицают российскую агрессию, приняли участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму.

Всего по состоянию на 11 февраля в списке украинского министерства значится 171 российский деятель культуры и искусства.

Отметим, ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Марку Тишману и еще четырем россиянам также запретили въезд в Украину.