Ще 32 російським акторам заборонили в'їзд в Україну

Згідно з чинним законом, фільм не отримає прокатного посвідчення, якщо до роботи над ним причетні люди зі списку тих, хто загрожує безпеці для України.

Сьогодні, 3 листопада, у списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, з'явилися ще 32 російські актори. Про це повідомляється на сайті Мінкультури.

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До Закону України "Про кінематографію" внесено відповідні зміни. Відповідно до цього закону, фільм може не отримати прокатне посвідчення, якщо до роботи над ним причетні люди зі списку тих, хто загрожує безпеці для країни.

Складанням списку займається Мінкульт України за зверненням РНБО, СБУ, або Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Цього разу до Мінкульту звернулися представники СБУ, і список поповнився такими російськими артистами:

Павло Богомолов;

Ілля Власов;

Михайло Разінкін;

Анастасія Бакланова;

Роман Гусєв;

Костянтин Гапонов;

В'ячеслав Земляной;

Максим Шпаковський;

Андрій Фомін;

Ілля Домбровський;

Юрій Котов;

Людмила Яковлева;

Ігор Лучіхін;

Тетяна Бурнакіна;

Катерина Федченко;

Катерина Насонова;

Андрій Пензін;

Володимир Міллер;

Олександр Романов;

Усеін Дегерменджі;

Олександр Классен;

Андрій Скабара;

Сергій Воробйов;

Валентин Томусяк;

Олександр Загуляєв;

Роман Нікіфоров;

Дмитро Чудін;

Олександр Лапшов;

Олександр Марушев;

Єгор Попов;

Євген Кузьмін;

Михайло Грищенко;

Наразі повний список налічує прізвища 258 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що Мінкульт заборонило в'їзд на територію України російським акторам із фільму "Крим". Більше того, до списку небажаних осіб потрапили п'ять представників "Хору Турецького", разом із Романом Курциним та Євгенією Лаповою, акторами пропагандистського фільму "Крим", який зняв Олексій Піманов.

Раніше до цього списку внесли Ігоря Копилова, Ігоря Петренка та Марію Миронову.