Минкульт запретил въезд в Украину еще 32 российским актерам: поименный список
Ведомство решило расширить "черный список" после обращения представителей СБУ. Теперь в нем насчитываются фамилии 258 человек.
Сегодня, 3 ноября, в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, появились еще 32 российских актера. Об этом сообщаееся на сайте Минкультуры.
В Закон Украины "О кинематографии" внесены соответствующие изменения. Согласно этому закону, фильм может не получить прокатное удостоверение, если к работе над ним имеют отношение люди из списка тех, кто создает угрозу безопасности для страны.
Составлением списка занимается Минкульт Украины по обращению СНБО, СБУ, или Национального совета по телевидению и радиовещанию.
В этот раз в Минкульт обратились представители СБУ, и список пополнился следующими российскими артистами:
- Павел Богомолов
- Илья Власов
- Михаил Разинкин
- Анастасия Бакланова
- Роман Гусев
- Константин Гапонов
- Вячеслав Земляной
- Максим Шпаковский
- Андрей Фомин
- Илья Домбровский
- Юрий Котов
- Людмила Яковлева
- Игорь Лучихин
- Татьяна Бурнакина
- Екатерина Федченко
- Екатерина Насонова
- Андрей Пензин
- Владимир Миллер
- Александр Романов
- Усейн Дегерменджи
- Александр Классен
- Андрей Скабар
- Сергей Воробьев
- Валентин Томусяк
- Александр Загляев
- Роман Никифоров
- Дмитрий Чудин
- Александр Лапшов
- Александр Марушев
- Егор Попов
- Евгений Кузьмин
- Михаил Грищенко
Сейчас полный список насчитывает фамилии 258 человек.
Ранее Фокус сообщал, что Минкульт запретил въезд на территорию Украины российским актерам из фильма "Крым". Более того, в список нежелательных лиц попали пять представителей "Хора Турецкого", вместе с Романом Курцыным и Евгенией Лаповов, актерами пропагандистского фильма "Крым", который снял Алексей Пиманов.
Ранее в этот список включили Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.