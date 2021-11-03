Минкульт запретил въезд в Украину еще 32 российским актерам: поименный список

Ведомство решило расширить "черный список" после обращения представителей СБУ. Теперь в нем насчитываются фамилии 258 человек.

Сегодня, 3 ноября, в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, появились еще 32 российских актера. Об этом сообщаееся на сайте Минкультуры.

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В Закон Украины "О кинематографии" внесены соответствующие изменения. Согласно этому закону, фильм может не получить прокатное удостоверение, если к работе над ним имеют отношение люди из списка тех, кто создает угрозу безопасности для страны.

Составлением списка занимается Минкульт Украины по обращению СНБО, СБУ, или Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В этот раз в Минкульт обратились представители СБУ, и список пополнился следующими российскими артистами:

Павел Богомолов

Илья Власов

Михаил Разинкин

Анастасия Бакланова

Роман Гусев

Константин Гапонов

Вячеслав Земляной

Максим Шпаковский

Андрей Фомин

Илья Домбровский

Юрий Котов

Людмила Яковлева

Игорь Лучихин

Татьяна Бурнакина

Екатерина Федченко

Екатерина Насонова

Андрей Пензин

Владимир Миллер

Александр Романов

Усейн Дегерменджи

Александр Классен

Андрей Скабар

Сергей Воробьев

Валентин Томусяк

Александр Загляев

Роман Никифоров

Дмитрий Чудин

Александр Лапшов

Александр Марушев

Егор Попов

Евгений Кузьмин

Михаил Грищенко

Сейчас полный список насчитывает фамилии 258 человек.

Ранее Фокус сообщал, что Минкульт запретил въезд на территорию Украины российским актерам из фильма "Крым". Более того, в список нежелательных лиц попали пять представителей "Хора Турецкого", вместе с Романом Курцыным и Евгенией Лаповов, актерами пропагандистского фильма "Крым", который снял Алексей Пиманов.

Ранее в этот список включили Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.