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Минкульт запретил въезд в Украину еще 32 российским актерам: поименный список

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боярский, михаил
Фамилия Михаила Боярского с 2015 года значится в "черном списке" (на фото он в роли "Волка", фильм "Мама").

Ведомство решило расширить "черный список" после обращения представителей СБУ. Теперь в нем насчитываются фамилии 258 человек.

Сегодня, 3 ноября, в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, появились еще 32 российских актера. Об этом сообщаееся на сайте Минкультуры.

В Закон Украины "О кинематографии" внесены соответствующие изменения. Согласно этому закону, фильм может не получить прокатное удостоверение, если к работе над ним имеют отношение люди из списка тех, кто создает угрозу безопасности для страны.

Составлением списка занимается Минкульт Украины по обращению СНБО, СБУ, или Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В этот раз в Минкульт обратились представители СБУ, и список пополнился следующими российскими артистами:

  • Павел Богомолов
  • Илья Власов
  • Михаил Разинкин
  • Анастасия Бакланова
  • Роман Гусев
  • Константин Гапонов
  • Вячеслав Земляной
  • Максим Шпаковский
  • Андрей Фомин
  • Илья Домбровский
  • Юрий Котов
  • Людмила Яковлева
  • Игорь Лучихин
  • Татьяна Бурнакина
  • Екатерина Федченко
  • Екатерина Насонова
  • Андрей Пензин
  • Владимир Миллер
  • Александр Романов
  • Усейн Дегерменджи
  • Александр Классен
  • Андрей Скабар
  • Сергей Воробьев
  • Валентин Томусяк
  • Александр Загляев
  • Роман Никифоров
  • Дмитрий Чудин
  • Александр Лапшов
  • Александр Марушев
  • Егор Попов
  • Евгений Кузьмин
  • Михаил Грищенко

Сейчас полный список насчитывает фамилии 258 человек.

Ранее Фокус сообщал, что Минкульт запретил въезд на территорию Украины российским актерам из фильма "Крым". Более того, в список нежелательных лиц попали пять представителей "Хора Турецкого", вместе с Романом Курцыным и Евгенией Лаповов, актерами пропагандистского фильма "Крым", который снял Алексей Пиманов.

Ранее в этот список включили Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.