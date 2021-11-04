"Под угрозой карьера и репутация": украинского актера по ошибке внесли в "черный список" Минкульта

Валентин Томусяк заверил, что не участвовал в съемках антиукраинского фильма и не был в РФ или на оккупированных территориях с начала войны на Донбассе.

Украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк пожаловался на ошибочное внесение в "черный" список Минкульта Украины. Об этом актер написал в своем Facebook.

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3 ноября Валентин Томусяк узнал о том, что его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, за участие в съемках российского пропагандистского фильма "Солнцепек".

Актер отметил, что ему неловко оправдываться после такой ситуации и заявил, что Минкульт и СБУ допустили ошибку при обновлении "черного списка", поскольку он не участвовал в съемках антиукраинского фильма и с начала войны на Донбассе не был в России или оккупированных территориях.

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Ожидаю, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", — заявил Валентин Томусяк и отметил в своей публикации Владимира Зеленского, Министерство культуры и СБУ.

[ + – ] Украинского актера Валентина Томусяка внесли в "черный список" Минкульта

На сайте Министерства культуры и информационной политики сказано, что украинский актер Валентин Томусяк был добавлен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны, еще 1 ноября 2021 года. Представление на обновление списка предоставила СБУ.

[ + – ] Черный список Минкульта

Супруга актера Екатерина Тышкевич заявила, что на тематическом сайте "Кинотеатр" Валентин Томусяк ошибочно числился в актером составе пропагандистского фильма "Солнцепек". По ее словам, они сразу же отписали администрации портала об ошибке и они удалили украинского актера из этого списка.

Режиссер по работе с актерами Алла Самойленко, которая первой заметила информацию о Валентине Томусяке на портале "Кинотеатр", пересмотрела фильм "Солнцепек" и подтвердила, что украинец не снимался ни в одном эпизоде.

[ + – ] Украинского актера Валентина Томусяка внесли в "черный список" Минкульта из-за фильма "Солнцепек"

Екатерина Тышкевич также сообщила, что Валентина Томусяка ошибочно внесли в "черный список" Минкульта из-за актера фильма "Солнцепек", который похож на ее супруга.

"А весь этот ужас в нашей семье из-за актера, который ну очень сомнительно, но похож на моего мужа Валентина Томусяка. Но ведь это не он!", — добавила Тышкевич.

[ + – ] Российский фильм "Солнцепек"

Фильм "Солнцепек" — пропагандистская лента режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, премьера которой состоялась в августе 2021 года. Съемки российского фильма проходили в оккупированном Крыму. Российская лента описывает войну на Донбассе и пытается героизировать наемников ЧВК "Вагнер", участвовавших в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Ранее Фокус сообщал, что Минкульт обновил "черный список" и запретил въезд в Украину еще свыше 30 российским актерам. После нового представления СБУ в "черном списке" насчитываются 258 фамилий.

Также Фокус рассказывал, что Минкульт запретил въезд в Украину российским актерам, которые участвовали в фильме "Крым".