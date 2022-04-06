Максим Галкин даст концерты в Израиле уже как местный артист

Супруг Аллы Пугачевой уехал из РФ вместе с семьей вскоре после вторжения российских войск в Украину

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный телеведущий и артист Максим Галкин, судя по всему, уже полностью обосновался в Израиле вместе с семьей. По крайней мере, в программке к его будущим концертам он уже обозначен, как местный артист. Об этом пишет Telegram-канал "Восточный синдром".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

О том, что Примадонна покинула свое имение в подмосковной деревне Грязи и уехала в Израиль, сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. Сама Пугачева официально об отъезде не сообщала, но обмолвилась в комментариях в соцсетях, что еще может вернуться.

Позже Галкин опубликовал видео из Израиля и попросил не верить слухам, распространяемым в российских СМИ. По слухам, звездное семейство обосновалось на вилле в городе Кесария. И Галкин уже договорился о нескольких концертах в июне.

В программке он обозначен, как местный артист, без упоминания России вообще.

[ + – ] Программка с анонсом концертом Максима Галкина Фото: Скриншот

"Максим Галкин представляет развлекательное выступление на русском языке. Любимец публики Максим Галкин представит в июне свою новую программу. Галкин — это настоящий талант и исключительный юмор, мастер, умеющий заражать зрителей праздничным настроением. Максим Галкин популярен по всему миру и его поклонники готовы ехать за тысячи километров, только что бы его увидеть", — сказано в программке. Также там написано, что концерты запланированы на 6, 8 и 22 июня 2022 года.

Напомним, ранее Пугачеву и Галкина с детьми видели на прогулке в Израиле. Где именно было сделано фото – не уточняется.