Алла Пугачева и Максим Галкин ищут работу и школу для детей в Израиле, - СМИ

Галкин и Пугачева покинули РФ вскоре после вторжения ВС РФ в Украину и сейчас обосновались в Израиле

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Алла Пугачева с семьей покинула Россию вскоре после того, как российские войска вторглись на территорию Украины. Примадонна официально не сообщала об отъезде, но сейчас появилась информация, что она решила обосноваться в Израиле и даже подыскивает работу. Об этом пишет KP.

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О том, что Пугачева уехала в Израиль, сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. "Пугачева часто ездила в Израиль. У нее там много друзей. Может, она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль", — рассказывал Соседов в интервью.

Сама певица отмечала в комментариях к некоторым постам обсуждающим ее отъезд, что уехала временно. "Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся!", — писала примадонна.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Instagram alla_orfey [ + – ] Дети Галкина и Пугачевой: Лиза и Гарри Фото: Instagram alla_orfey

Но появились слухи, что Пугачева уже ищет работу в Израиле и якобы получила предложение от местного телевидения вести авторское шоу. Впрочем, подтверждения этому нет, как и тому, что она начала подыскивать школу для своих детей: Лизы и Гарри. Не подтвердила и не опровергла она информацию и о том, что начала процедуру получения израильского гражданства.

Сейчас она практически ничего не пишет в соцсетях. А ее супруг опубликовал видео, в котором сообщил, что его Instagram больше не будет прежним, то есть с "шутками и забавными видео", а также призвал не верить слухам, распространяемым российскими СМИ.

[ + – ] Максим Галкин в Израиле

Ранее Галкин анонсировал концертный тур по городам Израиля. Тур должен стартовать в июне.

Известно, что семья Пугачевой проживает на вилле в Кесарии, древнем городе на побережье между Тель-Авивом и Хайфой.