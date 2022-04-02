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Алла Пугачова та Максим Галкін шукають роботу та школу для дітей в Ізраїлі, — ЗМІ

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Максим Галкін, Алла Пугачова, пугачова діти, ізраїль, покинули росію
Фото: Instagram alla_orfey | Алла Пугачова зі своїми дітьми

Галкін і Пугачова покинули РФ незабаром після вторгнення ЗС РФ в Україну й зараз влаштувалися в Ізраїлі.

Алла Пугачова зі сім'єю залишила Росію незабаром після того, як російські війська вторглися на територію України. Примадонна офіційно не повідомляла про від'їзд, але зараз з'явилася інформація, що вона вирішила влаштуватися в Ізраїлі й навіть підшукує роботу. Про це пише KP.

Про те, що Пугачова виїхала в Ізраїль, повідомив музичний критик Сергій Сосєдов. "Пугачова часто їздила в Ізраїль. У неї там багато друзів. Може, вона взагалі зараз поїхала на лікування туди. Ізраїль — маленька країна. Пугачова періодично кудись їде. То у Швейцарію, то в Ізраїль", — розповідав Сосєдов в інтерв'ю.

Сама співачка зазначала в коментарях до деяких дописів, які обговорювали її від'їзд, що поїхала тимчасово. "Рано радієте! Канікули, відпустка та лікування не вважаються еміграцією! Повернуся — розберемося!" — писала примадонна.

Максим Галкін, Алла Пугачова
Максим Галкін та Алла Пугачова
Фото: Instagram alla_orfey
Максим Галкін, Алла Пугачова, пугачова діти
Діти Галкіна та Пугачової: Ліза та Гаррі
Фото: Instagram alla_orfey

Але з'явилися чутки, що Пугачова вже шукає роботу в Ізраїлі та нібито отримала пропозицію від місцевого телебачення вести авторське шоу. Утім, підтвердження цьому немає, як і тому, що вона почала підшукувати школу для своїх дітей: Лізи та Гаррі. Не підтвердила і не спростувала вона інформацію про те, що розпочала процедуру отримання ізраїльського громадянства.

Зараз вона практично нічого не пише в соцмережах. А її чоловік опублікував відео, в якому повідомив, що його Instagram більше не буде колишнім, тобто із "жартами та кумедними відео", а також закликав не вірити чуткам, що розповсюджуються російськими ЗМІ.

Максим Галкін в Ізраїлі

Раніше Галкін анонсував концертний тур містами Ізраїлю. Тур має стартувати у червні.

Відомо, що сім'я Пугачової мешкає на віллі в Кесарії, стародавньому місті на узбережжі між Тель-Авівом і Хайфою.