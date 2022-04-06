Максим Галкін дасть концерти в Ізраїлі як місцевий артист

Чоловік Алли Пугачової виїхав із РФ разом із сім'єю незабаром після вторгнення російських військ в Україну

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Відомий телеведучий і артист Максим Галкін, зважаючи на все, вже повністю влаштувався в Ізраїлі разом зі сім'єю. Принаймні в програмі для його майбутніх концертів він уже позначений як місцевий артист. Про це пише Telegram-канал "Східний синдром".

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Про те, що Примадонна залишила свій маєток у підмосковному селі Грязі та поїхала в Ізраїль, повідомив музичний критик Сергій Сосєдов. Сама Пугачова офіційно про від'їзд не повідомляла, але обмовилася в коментарях у соцмережах, що ще може повернутися.

Пізніше Галкін опублікував відео з Ізраїлю та попросив не вірити чуткам, які розповсюджуються в російських ЗМІ. З чуток, зіркове сімейство влаштувалося на віллі в місті Кесарія. І Галкін вже домовився про кілька концертів у червні.

У програмі він позначений, як місцевий актор, без згадки Росії взагалі.

[ + – ] Програма з анонсом концертом Максима Галкіна Фото: Скриншот

Максим Галкін представляє розважальний виступ російською мовою. Улюбленець публіки Максим Галкін представить у червні свою нову програму. Галкін — це справжній талант і винятковий гумор, майстер, який вміє заражати глядачів святковим настроєм. Максим Галкін популярний по всьому світу, і його шанувальники готові їхати за тисячі кілометрів, тільки щоб його побачити", — сказано в програмі. Також там написано, що концерти заплановані на 6, 8 та 22 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Пугачову та Галкіна з дітьми бачили на прогулянці в Ізраїлі. Де саме було зроблено фото, не уточнюється.