Алла Пугачова повернулася до Росії, — росЗМІ

З якою метою Примадонна російської естради приїхала на батьківщину, не повідомляється.

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74-річна російська співачка Алла Пугачова, яка після вторгнення ЗС РФ на територію України разом із чоловіком і дітьми полетіла до Ізраїлю, повернулася на батьківщину. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

За даними ресурсу, вона перетнула прикордонний перехід у Псковській області й приховувала обличчя хусткою. За словами очевидців, співачка сіла в чорну Toyota Camry і поїхала.

Ні чоловіка, ні дітей із нею не було.

Після від'їзду Алла Пугачова приїжджала в Росію двічі: у серпні 2022-го і в травні 2023 року, коли була присутня на похоронах свого давнього друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.

31 жовтня 2023 року артистка вперше за чотири місяці зробила пост в Instagram. Вона опублікувала фото своїх 10-річних дітей Гаррі та Лізи, а також кілька знімків зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним. "Живемо далі", — підписала вона кадри.

З якою метою знаменитість повернулася в РФ, не повідомляється. Як пише Вечерняя Москва, 23 жовтня стало відомо, що Пугачова разом із дітьми виїхала з Ізраїлю. Вона скористалася кіпрським паспортом і тепер проведе найближчий рік на острові.

Що стосується Галкіна, то він запевняв, що не збирається нікуди їхати з Ізраїлю. Однак день тому у себе в соцмережі він повідомив про перенесення свого ізраїльського туру, і всі 16 концертів, які мали відбутися в листопаді, тепер пройдуть у квітні 2024 року.

За словами Максима, таке рішення ухвалено через те, що в країні воєнний стан, і всі концертні майданчики закриті зі зрозумілих причин.

Раніше Фокус писав, що головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян пригрозила піти з роботи, якщо Пугачова і Галкін повернуться в РФ.