Алла Пугачова приїхала на похорон дизайнера Валентина Юдашкіна (фото)

Прощання відбувається на Троєкурівському цвинтарі в Москві. Примадонна не спілкувалася з журналістами та прибула на "Роллс-Ройсі".

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Співачка Алла Пугачова приїхала попрощатися з модельєром Валентином Юдашкіним на Троєкурівському цвинтарі в Москві. Автомобіль проїхав повз журналістів. Примадонна відмовилася спілкуватися з пресою та, вийшовши зі свого Rolls-Royce Phantom, одразу пройшла в залу до родини померлого дизайнера. Про це пише "Фонтанка".

Співачка прилетіла з Ізраїлю, де вона зараз живе разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми, спеціально, щоб попрощатися з Юдашкіним. Вони дружили багато років, дизайнер створював її сценічні вбрання.

Алла Пугачова на похороні Валентина Юдашкіна Фото: Скріншот

"На похорон Валентина Юдашкіна приїхала Алла Пугачова. На передньому сидінні сидить її помічниця Олена Чупракова", — повідомив один із журналістів. До сім'ї дизайнера її супроводжувала охорона. Зазначається, що Rolls-Royce Phantom, на якому вона приїхала на похорон, подарував їй її чоловік, Максим Галкін.

Леонід Якубович Фото: РІА Новини

Олег Газманов із дружиною Фото: РІА Новини

Олександр Розенбаум із дружиною Фото: MSK1

Дмитро Маліков із дружиною Фото: MSK1

Микола Басков Фото: MSK1

Сергій Звєрєв Фото: MSK1

Окрім неї, на похорон також приїхали артисти Володимир Винокур і Клара Новікова, телеведуча Евеліна Хромченко, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Надія Бабкіна, співак Олег Газманов, співак Дмитро Маліков, Леонід Якубович і багато інших.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Фото: MSK1

Нагадаємо, Пугачова покинула Росію ще минулого року. Її діти тепер відвідують школу в Ізраїлі, а чоловік Максим Галкін гастролює Європою та США. У Росії його оголошено "іноагентом". Пугачова та її попросила внести до цього списку, але цього не сталося.

Алла Пугачова на похороні Валентина Юдашкіна Фото: Скріншот

Вона позбавилася нерухомості в РФ і продала свій бізнес.

Нагадаємо, Валентин Юдашкін помер 2 травня. Йому було 59 років. В останні роки модельєр тяжко хворів. Незадовго до смерті він їздив до Ізраїлю, де мешкає його мати. Він зустрічався з Аллою Пугачовою та її родиною.

Фокус писав про те, чим прославився Валентин Юдашкін.