Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Алла Пугачева приехала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина (фото)

Алла Пугачева, валентин юдашкин, юдашкин похороны
Фото: РИА Новости | Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина

Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Примадонна не общалась с журналистами и прибыла на "Роллс-Ройсе".

Related video

Певица Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. Автомобиль проследовал мимо журналистов. Примадонна отказалась общаться с прессой, и выйдя из своего Rolls-Royce Phantom, сразу прошла в зал к семье умершего дизайнера. Об этом пишет "Фонтанка".

Певица прилетела из Израиля, где она сейчас живет вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, специально, чтобы попрощаться с Юдашкиным. Они дружили много лет, дизайнер создавал ее сценические наряды.

Алла Пугачева, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина
Фото: Скриншот

"На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова", — сообщил один из журналистов. К семье дизайнера ее сопровождала охрана. Отмечается, что Rolls-Royce Phantom, на котором она приехала на похороны, подарил ей ранее ее супруг, Максим Галкин.

леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Леонид Якубович
Фото: РИА Новости
леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Олег Газманов с женой
Фото: РИА Новости
леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Александр Розенбаум с супругой
Фото: MSK1
леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Дмитрий Маликов с супругой
Фото: MSK1
леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Николай Басков
Фото: MSK1
леонид якубович, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Сергей Зверев
Фото: MSK1

Кроме нее, на похороны также приехали артисты Владимир Винокур и Клара Новикова, телеведущая Эвелина Хромченко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Надежда Бабкина, певец Олег Газманов, певец Дмитрий Маликов, Леонид Якубович и многие другие.

дмитрий песков, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: MSK1

Напомним, Пугачева покинула Россию еще в прошлом году. Ее дети теперь посещают школу в Израиле, а муж Максим Галкин гастролирует по Европе и США. В России он объявлен "иноагентом". Пугачева и ее попросила внести в этот список, но этого не произошло.

Алла Пугачева, валентин юдашкин, юдашкин похороны Fullscreen
Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина
Фото: Скриншот

Она избавилась от недвижимости в РФ и продала свой бизнес.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Незадолго до смерти он ездил в Израиль, где живет его мать. Он встречался с Аллой Пугачевой и ее семьей.

Фокус писал о том, чем прославился Валентин Юдашкин.