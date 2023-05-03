Алла Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина

Как известно, примадонна с семьей сейчас проживает в Израиле и возвращаться в РФ не планирует.

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Алла Пугачева прилетела в Москву, чтобы попрощаться со своим близким другом, модельером Валентином Юдашкиным. Дизайнер умер в 59 лет 2 мая после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что примадонна прилетела в Москву одна, частным рейсом. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово.

Помощница певицы Елена Чупракова не уточнила, пойдет ли Алла Пугачева на прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Оно запланировано на 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище. Уже сообщили, что церемония прощания будет открытой, но "пустят не всех". Помощница певицы сказала, что "пока не спрашивала" свою начальницу о ее планах.

Где остановилась Пугачева, также неизвестно. Ранее певица с супругом, Максимом Галкиным, продали свое имение в деревне Грязь. А также избавились и от прочей недвижимости и бизнесов.

Некоторые российские политики требовали арестовать певицу и лишить ее российского гражданства. Этого не произошло, но песни Пугачевой убрали из радиоэфира.

Не исключено, что певица сразу отправилась к семье дизайнера. Незадолго до смерти, Валентин Юдашкин с женой Мариной съездили в Израиль и встретились с матерью дизайнера, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Марина опубликовала фото и написала, что они дружат более 30 лет.

Алла Пугачева виделась с Валентином Юдашкиным незадолго до его смерти Фото: Instagram marinayudashkina Мать Юдашкина также проживает в Израиле Фото: Instagram marinayudashkina

После четы Юдашкиных отправилась в Дубай, где живут их внуки.

Напомним, Алла Пугачева с семьей покинула РФ в прошлом году. Сначала они улетели весной, вскоре после начала войны в Украине. Однако потом примадонна ненадолго вернулась, чтобы закончить все дела.

В итоге, окончательно Москву она покинула в конце сентября 2022 года. Ее супруга, шоумена Максима Галкина объявили так называемым "иноагентом", певица попросила и ее внести в этот список, чего не случилось. Сейчас звездное семейство проживает в Тель-Авиве, там же дети Пугачевой и Галкина ходят в школу.

А дизайнер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной борьбы с раком. Его наставником и учителем был первый советский кутюрье Слава Зайцев, который скончался двумя днями ранее в подмосковной больнице.