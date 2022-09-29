Без обратного билета. Алла Пугачева с детьми покинула Россию (видео)

Судя по всему, обратно в Россию певица больше возвращаться не планирует.

Related video

73-летняя российская певица Алла Пугачева вместе со своими детьми Гарри и Лизой уехала в аэропорт Внуково-3, откуда улетела в Израиль. При этом обратного билета она не покупала, сообщают ряд российскиг телеграмм-каналов. Более того, в Сети появилось видео, где белый микроавтобус въезжает в аэропорт, и в нем якобы ехали Примадонна российской эстрады и ее девятилетние сын и дочь.

Сама Пугачева никак свой отъезд пока не прокомментировала. Последний пост на ее странице в Instagram посвящен недавно умершему Борису Моисееву.

"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище.Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай", – написала артистка.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали из России после начала российского вторжения в Украину. Певица после длительного отсутствия вернулась в Россию в конце августа этого года вместе с детьми. Онасразу же начала критиковать своих обидчиков.

Недавно Пугачева открыто выступила в поддержку своего мужа Максима Галкина, которого в России признали иноагентом. В качестве основания было указано якобы "иностранное финансирование" со стороны Украины и занятия политической деятельностью. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что артисту Максиму Галкину, который "делал очень плохие заявления", "явно с нами не по пути".

Пугачева попросила зачислить и ее в этот список, поскольку, как и ее супруг, желает родине процветания и не хочет, чтобы молодые парни погибали за "иллюзорные цели", которые делают РФ изгоем и утяжеляют жизнь простых граждан.

Сам Максим Галкин сейчас успешно гастролирует за рубежом и помогает украинцам. Скорее всего, в Россию он не вернется, поскольку там против него уже начали уголовное производство. Шоумен отреагировал на включение его в список иноагентов.