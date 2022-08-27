Алла Пугачева вернулась в Россию (видео)

О своем возвращении Пугачева говорила давно, мотивируя это тем, что детям нужно ходить в школу.

73-летняя российская певица Алла Пугачева вернулась в Москву после полугодового отсутствия. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев, опубликовав видео с артисткой у себя в Instagram.

На записи Алла Борисовна открывает дверь машины ногой, а Гуляев говорит: "Глазам не верю, неужели в самом деле?". На это Пугачева отвечает, что "просто не могла никак собраться".

"А ты читаешь, что меня нет, да?" – задала она встречный вопрос.

Певица выглядит радостной и как всегда стильной. На ней джинсы из легкой ткани на завязке, черная футболка ассиметричного кроя с рисунком и белые кроссовки.

В комментариях к видео пользователии не скрывают своей радости.

"Любимая! Обожаем!", "Обворожительная Алла Борисовна! Любим", "Наша самая родная, дождались!", "Наше солнышко вернулось", "Какая она прекрасная. Яркое солнышко! Любовь", "Самая любимая! Мы счастливы, обожаю Аллу", – пишут поклонники артистки.

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль вскоре после начала российского вторжения в Украину. Сама певица прямо против войны не высказывалась, однако все же нашла способ показать свое отношение к происходящему. А вот ее муж открыто выступил и продолжает выступать против произвола российской армии в соседней стране. Он поддерживает украинцев, поострадавших от войны, не только словом но и делом. Часть гонораров за концерты в Израиле Максим перечислил в фонд помощи украинским беженцам.По его словам, юморист разделяет ответственность за то, что творит Россия. За такую позицию на родине ему грозит уголовнное преследование.

Галкин высмеивал Путина и российских пропагандистов. Те же в свою очередь, не упускают возможности публично унизить артиста. Так, Марагита Симоньян в эфире федерального канада обозвала его "мразью" и геем".

Из-за того, что Пугачева всегда поддерживала своего супруга, в России ее уже стали называть предательницей, а Первый канал собрался снимать кино про нее как про "отрыжку ельцинской эпохи". Протоиерей Андрей Ткачев говорил, что с ее отъездом "воздух очистился".